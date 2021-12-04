2-й этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в Эстерсунде: россияне взяли бронзу в мужской эстафете, но упустили золото

В восьмой гонке Кубка мира по биатлону-2021/22 сборная России наконец-то впервые попала в число призеров. 4 декабря в Эстерсунде отличился мужской эстафетный квартет в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова, завоевавший бронзу. Но при этом россияне были чрезвычайно близки к победе. Латыпов пришел на заключительный рубеж через 15 секунд после лидировавшего норвежца Ветле Шостада Кристеансена, но не смог совладать с нервами.

С одной стороны, состав российской команды выглядел экспериментальным, ведь тот же Серохвостов только неделю назад дебютировал на Кубке мира. С другой стороны, в связи с потерей Матвея Елисеева и Евгения Гараничева в сборной проверенных эстафетных бойцов не осталось. Так что ставка на Серохвостова даже с учетом его слабого выступления в спринте на втором этапе (73 место) не выглядела авантюрной. Ведь на первом этапе в Эстерсунде он выступил очень достойно.

22-летнего Даниила тренеры поставили на второй этап, первый доверили 23-летнему Халили, уже имевшему эстафетный опыт. И молодые парни не подвели, пусть на втором огневом рубеже обильно пользовались дополнительными патронами (Карим - тремя, Даниил - двумя). Особенно порадовало, что ходом россияне смотрелись очень прилично, ногами отыгрывая у лидеров на последних отрезках. У Серохвостова и вовсе лучший ход на этапе. Не удивительно, что к экватору эстафету россияне замыкали топ-3 с неплохими медальными перспективами.

Логинов на предпоследнем этапе вообще не мазал и вывел сборную на второе место в 20 секундах, а дальше за дело взялся Латыпов. Эдуард двумя днями ранее стал вторым в спринте, опередив Кристеансена, которого преследовал на заключительном этапе. После первого рубежа отрыв сократился до 15 секунд, оба воспользовались по дополнительному патрону. А при стрельбе стоя разыгралась настоящая драма – Кристеансен промазал дважды и, казалось, дал шанс россиянину. Но тот восемью выстрелами закрыл лишь четыре мишени, упустив и второе место в пользу Франции. К счастью, сборная Германии была достаточно далеко, запаса хватило.

«Пытался поддавить Кристиансена. Понимал, что можно сохранить второе место, отработать надежно. Но я боролся за победу. Видел, что норвежец сильно сбавил, я его догнал, встал в спину, но не получилось», - рассказал Латыпов «Матч ТВ». Старший тренер мужской сборной Юрий Каминский заявил, что не ожидал таких больших проблем на «стойке», объяснив промахи психологией. Как бы то ни было, именно неуверенная стрельба стоя помешала победить - лежа россиянам понадобился лишь один дополнительный патрон. Впрочем, призовое место и, главное, хороший ход всех четверых россиян обнадеживает.

По поводу женской сборной пока такого оптимизма нет – в гонке преследования лучшая из россиянок Ульяна Нигматуллина заняла лишь 17 место. Но, возможно, в воскресной эстафете удастся преобразиться.

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