Кубок мира по биатлону-2021/22 в Эстерсунде: Латыпов повернул не туда, Нигматуллина пробилась в топ-5

Стартовые гонки Кубка мира по биатлону-2021/22 в Эстерсунде не принесли россиянам призовых мест, но все равно обнадежили. В индивидуальных гонках сразу трое – Ульяна Нигматуллина (в девичестве – Кайшева), Кристина Резцова и Эдуард Латыпов пробились в топ-8. Причем результат Латыпова мог быть и значительно лучше, не допусти он обиднейший сбой. Обнадеживает и физическая форма многолетнего лидера сборной России Александра Логинова – на лыжне он был одним из лучших.

Нигматуллина стала пятой, уступив чемпионке Маркете Давидовой чуть более двух минут. При этом чешская биатлонистка отстреляла чисто, а Ульяна заработала минуту штрафа на заключительном рубеже. Без нее россиянка стала бы второй, но и так получилось более чем достойно. «Хочется, чтобы все получилось плавно: первые гонки, набор формы, выход на пик к Олимпиаде. По ощущениям, пока максимума не достигла. Значит, дальше буду бежать быстрее. По крайней мере, хочется в это верить», - рассказала Ульяна «Матч ТВ».

Чуть более 20 секунд при сопоставимой стрельбе уступила ей Кристина Резцова, вернувшаяся в национальную сборную после декретного отпуска. Молодая мама стала восьмой, что для нее – великолепный результат. Традиционно лучше всех отработала в женской сборной на лыжне Светлана Миронова, пусть и показала с тремя промахами лишь 25-й результат. При этом Миронова еще и опоздала на старт, потеряв драгоценные секунды. Как объяснила биатлонистка, форс-мажор случился из-за проблем с креплением лыжи.

Кристина Резцова в первой гонке после возвращения в сборную показала очень хороший результат Фото © 2019 Getty Images

У мужчин также не обошлось без форс-мажора. Латыпов классно, первым призовым местом в личной гонке, завершил прошлый сезон в Кубке мира, да и нынешний начал очень здорово. Пусть по лыжне он шел не слишком быстро, зато в непростой ветровой обстановке ограничился одним промахом на самом первом рубеже. На заключительном круге Эдуард продемонстрировал свое фирменное ускорение, уверенно опережал на этом отрезке по скорости действующего обладателя Кубка мира Йоханнеса Бе, но умудрился перепутать финишный коридор, убежав не туда. На возвращение и повторный спурт ушло почти полминуты. Как следствие, россиянин стал седьмым в минуте и 36 секундах от чемпиона Стурлы Холм Лейгрейда. А без этой досадной ошибки гарантированно бы занял четвертое место.

«Очень сильно отработал вторую часть дистанции и садился уставший. Глаза со спуска все красные, плохо было видно. Просто голову опустил вниз и выбрал неправильную траекторию движения», - объяснил свою ошибку «Матч ТВ» Латыпов. Еще один лидер мужской команды Логинов с шестью промахами стал только 53-м, но ногами был быстрее Лйгрейда и Йоханнеса Бе, так что физическая форма у него хороша. Нельзя не отметить и 15 место дебютанта Даниила Серохвостова.

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