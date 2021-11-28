Итоги 1-го этапа Кубка мира по биатлону-2021/22 в Эстерсунде: сборная России пока не готова к победам

По итогам стартового этапа Кубка мира по биатлону-2021/22 в Эстерсунде лучшим результатом сборной России осталось пятое место Ульяны Нигматуллиной в индивидуальной гонке. В спринтах, где куда больше значит скорость на лыжне, российские биатлонисты и биатлонистки заметно отстали от фаворитов – Александр Логинов замкнул топ-10, остальные были еще дальше. Команда скоро прибавит? Или все уже сейчас идет не по плану?

Результаты индивидуальных гонок действительно обнадеживали, вот только эта дисциплина своеобразная и редкая. А в куда более частом на этапах Кубка мира спринте сразу вернулись прежние сложности россиян с лыжным ходом. В женской гонке лучшей вновь стала Нигматуллина, показавшая лишь 17-й результат с одним промахом. У мужчин Логинов вообще обошелся без штрафа, но в отличие от индивидуальной гонки, где мазал много и быстро бежал, передвигался по дистанции не столь стремительно. Эдуард Латыпов на сей раз не путал финишные коридоры, промазал однажды и стал 11-м. Но даже чистая стрельба не привела бы его не только в топ-3, но и в топ-6.

«Пока не в своих идеальных кондициях. Скорость хотелось бы наращивать, потому что не моя скорость пока», - прокомментировал Логинов свой темп «Матч ТВ». По словам Латыпова, он в первых гонках только разгоняется и чувствует, что резерв есть, а, значит, в ближайшем будущем он может показать намного лучшие результаты. Надеется, что еще заметно прибавит и Нигматуллина. Но они хотя бы выступили в двух стартовых гонках достойно. Ульяна, к примеру, по сумме двух дистанций в общем зачете Кубка мира с 64 очками шестая, с таким же количеством очков, как и у Дениз Херманн, занимающей пятое место. Лидирует Маркета Давидова, а второе место с таким же количеством баллов (86) у Динары Алимбековой из Беларуси. Топ-15 замыкает Кристина Резцова, но дальше все достаточно грустно. Не слишком хорошо готова Светлана Миронова, а Ирина Казакевич и вовсе с 14 промахами в двух гонках показала крайне низкие результаты.

У мужчин Евгений Гараничев опоздал на старт спринта, забыв палки. Заняв, в итоге, 113 (!) место. Немногим лучше выступил Матвей Елисеев, который признался, что из-за проблем со здоровьем и пропуска в связи с этим двух сборов подумывает взять паузу в выступлениях. Замены напрашиваются, и, не исключено, что уже на 2-м этапе мы увидим в составе сборной России, скажем, Василия Томшина, выигравшего гонку преследования первого этапа Кубка IBU. Пока нет особых вопросов к Латыпову (он 7-й в общем зачете) и дебютанту Даниилу Серохвостову, идущему 14-м. Но все же хочется много большего.

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