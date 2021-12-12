Итоги 3-го этапа Кубка мира по биатлону-2021/22 в Хохфильцене: россияне сильны эстафетами

Сборная России идет в Кубке мира по биатлону-2021/22 по нарастающей. Если на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде она осталась без наград, а на втором там же в Швеции ограничилась одной бронзой, то на третьем этапе в Хохфильцене 10 – 12 декабря в шести гонках добыла уже два призовых места – женский эстафетный квартет завоевал серебро, а мужской – бронзу. Однако радоваться преждевременно, в 12 личных гонках Кубка мира россияне пока не разу не попали в топ-3.

Как ни удивительно, шансы появились и в воскресной женской гонке преследования у женщин, хотя в спринте никто из сборной не пробился в топ-15. Однако ураганные два стартовых круга Кристины Резцовой вместе с чистой стрельбой молодой мамы на первом огневом рубеже заставили поверить в чудо. К второй стрельбе Кристина, стартовавшая 22-й, шла уже в топ-6, однако допустила два промаха. Исправилась на третьем рубеже, однако на заключительной стрельбе вновь не закрыла две мишени.

Тем не менее, она все равно заметно отыгралась, финишировав 12-й. Ирина Казакевич также отыграла десять позиций, впервые в сезоне попав в топ-10 (она стала девятой) и показала лучший результат среди россиянок. Вполне неплохо для биатлонистки, которая была худшей в сборной на стартовом этапе в Эстерсунде. Кстати, по сравнению со спринтом улучшили свои позиции все пять российских участниц гонки преследования. В общем зачете Кубка мира лучшей из сборной остается Ульяна Нигматуллина – она 13-я. О позитивных сдвигах в женской команде говорит и серебро в эстафете, завоеванное в субботу Валерией Васнецовой, Светланой Мироновой, Нигматуллиной и Резцовой.

Мужская сборная России выглядит на первых этапах более солидно, однако серебра у нее нет – только две эстафетные бронзы. После Эстерсунда россияне стали третьими и в Хохфильцене, пусть и в несколько измененном составе – Карима Халили заменил Василий Томшин. Дебютант бежал на стартовом этапе и даже успел полидировать, но на втором рубеже «настрелял» круг. Тем не менее, не так намного и отстал, а Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов сумели выбраться на бронзовую позицию. Хотя и не без драматизма – Латыпов замешкался на заключительной стрельбе, ушел на финальный круг четвертым, однако включил свое фирменное ускорение и догнал и перегнал немца Филиппа Наврата. В общем зачете Латыпов после трех этапов, кстати, по-прежнему высоко – на шестом месте. И всего 51 балл уступает лидирующему Себастьяну Самуэльссону.

Теперь сборная России переезжает на четвертый и последний перед Новым годом этап Кубка мира в Анси, который состоится с 16 по 19 декабря.

Все результаты и видео 3-го этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене смотрите здесь

Смотрите гонки Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1 и в EurosportPlayer

Все, что надо знать о Кубке мира по биатлону-2021/22 читайте здесь

Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь

Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Календарь Кубка IBU и чемпионата Европы смотрите здесь

Результаты Кубка мира по биатлону-2021/22 по мере завершения соревнований смотрите здесь

Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь