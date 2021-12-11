Кубок мира по биатлону-2021/22 в Хохфильцене: Женское эстафетное серебро и прорыв Томшина

Женская сборная России пусть и выступала в первых гонках Кубка мира по биатлону-2021/22, мягко говоря, скромно, сумела приятно удивить в эстафете в Хохфильцене. Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова завоевали серебро, уступив только сверхмощной шведской команде. Это лучший результат всей российской команды в сезоне, до этого наибольшим успехом была эстафетная бронза мужчин в Эстерсунде. Кстати, мужская гонка преследования в Хохфильцене получилась для лидеров сборной России разочаровывающей, зато фантастический прорыв в топ-10 совершил почти дебютант Василий Томшин.

В последний раз россиянки поднимались на подиум в эстафете без малого 11 месяцев назад – в январе 2021 года в Антхольце победили Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Миронова и Нигматуллина, выступавшая тогда под девичьей фамилией Кайшева. Сейчас состав изменился ровно наполовину – Акимова и Павлова не попали в состав на декабрьские этапы Кубка мира, зато Резцова, вернувшаяся после декрета, проявляет себя очень неплохо. Особенно на лыжне. Что касается Васнецовой, то ее попадание в состав на эстафету по сути объяснялось «безрыбьем» - сейчас в женской сборной фактически нет сильного четвертого номера. Однако Валерия не подвела, передала эстафету в топ-6, Миронова на этой позиции удержалась, Нигматуллина переместилась в топ-3, а Резцова выиграв соперничество с француженкой Жюстин Бреза-Буше и остальными вывела команду на второе место. Впереди были только стремительные шведки.

Конечно, не обошлось без везения – соперницы много мазали, а россиянки дважды прошлись «по острию бритвы», когда сперва Миронова, а затем Нигматуллина чудом избежали штрафных кругов при стрельбе из положения стоя. Но ведь избежали, справились с давлением. Приятно, что по темпу россиянки смотрелись гораздо лучше, чем в личных гонках, практически не проигрывая быстрейшим. Они сильно радовались серебру, показавшему, что в декабре женская команда не так и безнадежна. А если еще и прибавит к Олимпийским играм в Пекине… По крайней мере, наставник Михаил Шашилов очень на это надеется.

В воскресенье эстафета пройдет у мужчин, а в субботу лучшие биатлонисты боролись за победу в гонке преследования. До последнего огневого рубежа претендовал на награду Александр Логинов, но два промаха на заключительной стойке отбросили его на 17 место. Эдуард Латыпов с тремя промахами остался почти при своих, финишировав 12-м. Замкнул топ-20 Карим Халили, но главным героем в сборной России стал Томшин. 24-летний биатлонист, который только в Эстерсунде дебютировал на Кубке мира, прошел все четыре рубежа на ноль, стал лучшим по скорострельности и показал чисто в преследовании вообще лучшее время среди всех. Жаль только, что победы ему это не принесло – зато прорыв с 47 места на 10-е впечатляет! «Внутри радость. Радость от 20 из 20 выстрелов!», - рассказал счастливый Томшин «Матч ТВ». Вместе с Даниилом Серохвостовым, Логиновым и Латыповым он заявлен на воскресную эстафету.

Все результаты и видео 3-го этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене смотрите здесь

Смотрите гонки Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1 и в EurosportPlayer

Все, что надо знать о Кубке мира по биатлону-2021/22 читайте здесь

Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь

Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Календарь Кубка IBU и чемпионата Европы смотрите здесь

Результаты Кубка мира по биатлону-2021/22 по мере завершения соревнований смотрите здесь

Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь