Кубок мира по биатлону-2021/22 в Хохфильцене: Логинов и Латыпов бегут все быстрее, Сола - суперзвезда

Старт третьего этапа Кубка мира по биатлону-2021/22 в Хохфильцене не принес сборной России призовых мест в спринте, но в части выступления мужской сборной обнадежил. Александра Логинова с промахом отделило от бронзы всего 1,5 секунды, Эдуард Латыпов с двумя неточными выстрелами замкнул топ-10. В женском спринте у россиянок все получилось гораздо скромнее, особенно на фоне блестящей победы Анны Солы из Беларуси.

Логинов все ближе к своим максимальным скоростям. По крайней мере, такие выводы можно сделать после первой гонки в Хохфильцене. Александр выдал фантастический первый круг, точно отстрелял лежа и лидером пришел и на вторую стрельбу. И даже промах первым выстрелом из положения стоя не вычеркнул его из числа претендентов на призовые места. Но все же заключительный круг Логинов отработал не так хорошо, как сенсационный чемпион Йоханнес Кюн и Мартин Понсилуома. Да и белорус Антон Смольский выдержал на заключительных километрах, сохранив, пусть минимальное, но преимущество. Тем не менее, четвертое место – лучший личный результат Логинова в сезоне.

«Попытался отработать с первых метров дистанции, получилось немножко не так, как планировали, будем работать над этим», - довольно спокойно прокомментировал свой прогресс «Матч ТВ» Александр. Еще чуть быстрее (если отнять один из двух штрафных кругов) был Латыпов. Эдуард признался, что ему в австрийских горах по самочувствию было тяжело, но он дотерпел и остался доволен спринтерской гонкой с точкой зрения функционального состояния. Правда, до двух лидеров никто в сборной России по ходу пока не дотягивает – лучший из остальных Карим Халили с нулем стал только 25-м.

У женщин в Хохфильцене пока вообще никто не дотягивает до Солы. 25-летняя Анна и прежде была быстра, но при этом очень нестабильна при стрельбе. Так что десять точных выстрелов из десяти в спринте удивили даже ее саму. А темп у белорусской биатлонистки был и вовсе ураганный. Разве что Жюстин Бреза-Буше ему соответствовала, вот только дважды промахнулась. Таким образом, Анна одержала дебютную победу в личной гонке на Кубке мира в карьере, прежде она трижды финишировала третьей. Из россиянок лучшей стала Ирина Казакевич (19 место), что лично для нее после неудач в Эстерсунде можно счесть прогрессом. Однако вся сборная выглядит бледно, даже самая быстрая в команде Кристина Резцова (22 место с двумя промахами) уступает в темпе лучшим из лучших почти минуту.

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