Биатлон. 4-й этап Кубка мира-2021/22 в Анси: все результаты, видео, расписание

С 16 по 19 декабря 2021 года в Анси проходит третий этап Кубка мира по биатлону-2021/22. В программе соревнований только личные дисциплины - спринты, гонки преследования и первые в сезоне масс-старты у мужчин и женщин. Сборная России, на третьем этапе в Эстерсунде дважды попала в тройку призеров (серебро в женской эстафете и бронза в мужской эстафете), но в личных гонках пока никто из россиян не пробивался в топ-3. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок второго этапа с прямыми трансляциями, состав сборной России, результаты, а также видео лучших моментов и материалы о гонках.

Все результаты и видео 3-го этапа Кубка мира-2021/22 в Хохфильцене смотрите здесь

Две эстафетные награды и позитивные сдвиги - итоги 3-го этапа Кубка мира в Хохфильцене

Все результаты и видео 2-го этапа Кубка мира-2021/22 в Эстерсунде смотрите здесь

Заколдованная стойка Латыпова и женской сборной - итоговый материал о 2-м этапе Кубка мира читайте здесь

Все результаты и видео 1-го этапа Кубка мира-2021/22 в Эстерсунде смотрите здесь

Спринт без скоростей, провалы Казакевич и Гараничева - итоги 1-го этапа

Состав сборной России на 4-м этапе Кубка мира в Анси

Мужчины. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Василий Томшин, Карим Халили и Даниил Серохвостов

Женщины. Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова

Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Анси. Франция. Расписание

16 декабря, четверг

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 16:15

17 декабря, пятница

Мужчины. Спринт. 10 км. Начало в 16:15

18 декабря, суббота

Женщины. Гонка преследования, 10 км. Начало в 15:00

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Начало в 17:00

19 декабря, воскресенье

Женщины. Гонка преследования, 12,5 км. Начало в 14:45

Мужчины. Гонка преследования, 15 км. Начало в 16:45

Смотрите гонки 1-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1 и в EurosportPlayer

Все, что надо знать о Кубке мира по биатлону-2021/22 читайте здесь

Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь

Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь

Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Календарь Кубка IBU и чемпионата Европы смотрите здесь

Результаты Кубка мира по биатлону-2021/22 по мере завершения соревнований смотрите здесь

Смотрите гонки Кубка мира, чемпионата Европы и некоторые гонки чемпионата России на каналах холдинга «Матч» и Sportbox.ru

Кубок мира и чемпионат Европы можно будет увидеть на каналах Eurosport и в EurosportPlayer

Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»