Биатлон. 4-й этап Кубка мира-2021/22 в Анси: все результаты, видео, расписание

С 16 по 19 декабря 2021 года в Анси проходит третий этап Кубка мира по биатлону-2021/22. В программе соревнований только личные дисциплины - спринты, гонки преследования и первые в сезоне масс-старты у мужчин и женщин. Сборная России, на третьем этапе в Эстерсунде дважды попала в тройку призеров (серебро в женской эстафете и бронза в мужской эстафете), но в личных гонках пока никто из россиян не пробивался в топ-3. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок второго этапа с прямыми трансляциями, состав сборной России, результаты, а также видео лучших моментов и материалы о гонках.
Все результаты и видео 3-го этапа Кубка мира-2021/22 в Хохфильцене смотрите здесь
Две эстафетные награды и позитивные сдвиги - итоги 3-го этапа Кубка мира в Хохфильцене
Все результаты и видео 2-го этапа Кубка мира-2021/22 в Эстерсунде смотрите здесь
Заколдованная стойка Латыпова и женской сборной - итоговый материал о 2-м этапе Кубка мира читайте здесь
Все результаты и видео 1-го этапа Кубка мира-2021/22 в Эстерсунде смотрите здесь
Спринт без скоростей, провалы Казакевич и Гараничева - итоги 1-го этапа
Состав сборной России на 4-м этапе Кубка мира в Анси
Мужчины. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Василий Томшин, Карим Халили и Даниил Серохвостов
Женщины. Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова
Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Анси. Франция. Расписание
16 декабря, четверг
Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 16:15
17 декабря, пятница
Мужчины. Спринт. 10 км. Начало в 16:15
18 декабря, суббота
Женщины. Гонка преследования, 10 км. Начало в 15:00
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Начало в 17:00
19 декабря, воскресенье
Женщины. Гонка преследования, 12,5 км. Начало в 14:45
Мужчины. Гонка преследования, 15 км. Начало в 16:45
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