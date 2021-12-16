Кубок мира по биатлону-2021/22 в Анси: Резцова бьет личные рекорды

Российская биатлонистка Кристина Резцова после возвращения из декретного отпуска довольно быстро превратилась в одного из лидеров сборной России. На четвертом этапе Кубка мира-2021/22 в Анси Кристина финишировала с одним промахом пятой, что является ее лучшим результатом в личных гонках за всю карьеру.

Резцова дебютировала на Кубке мира в 2018 году, но до нынешнего сезона не поднималась в личных гонках выше 18 места. Однако уже в Эстерсунде на первом этапе молодая мама стала восьмой в индивидуальной гонке. Затем последовал классный заключительный этап в серебряной для россиянок эстафете в Хохфильцене. И вот новый шаг вперед в Анси. Даже промах из положения лежа не выбил Кристину из колеи. Она сохранила высокий темп на дистанции, чисто прошла второй рубеж и, в итоге, отстала от чемпионки Марты Ольсбу Ройселанн всего на 26 секунд. При этом норвежка отстреляла чисто, поэтому можно говорить о сопоставимых скоростях. Из всех участниц спринтерской гонки на лыжне дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой показала пятый результат.

«Первым делом хочу маму поздравить с днем рождения. Мамуля, я надеюсь, что ты сегодня порадовалась. Не задумывалась о местах, но, как говорится, step by step. Мы же к Олимпиаде выигрывать идем, да?», - прокомментировала итог гонки «Матч ТВ» жизнерадостная Резцова. Приятно также, что в топ-25 попали еще четверо российских биатлонисток – Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Валерия Васнецова.

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