Кубок мира по биатлону-2021/22 в Анси: великолепный Латыпов и другие российские успехи в спринте

Лучшей личной гонкой сезона для россиян стал мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в Анси. Эдуард Латыпов финишировал вторым в непосредственной близости от чемпиона Йоханнеса Бе, а вся российская команда дружно «уместилась» в топ-25. О таком уверенном выступлении ребят в целом в последние годы приходилось только мечтать.

Латыпов в свои 27 лет явно созрел для борьба за самые высокие места в Кубке мира. В самой концовке прошлого сезона он впервые попал в «призы» в личной гонке – стал вторым в масс-старте (это, кстати, был последний личный подиум россиян на Кубке мира) заключительного этапа. Но в Кубке мира-2021/22 ему на первых этапах всегда, пусть совсем чуть-чуть, не хватало до места в топ-3. В Анси все получилось великолепно. Латыпов отстрелял на ноль и показал четвертый ход на лыжне. Для биатлонистов сборной России такие показатели – просто космос!

Бе-младшему Эдуард проиграл всего-навсего 7,2 секунды, причем на второй части заключительного круга своим фирменным финишным спуртом сократил отставание примерно в два раза. И это от одного из быстрейших стреляющих лыжников мира! Не затяни он с последним выстрелом на втором огневом рубеже, был шанс и обогнать норвежца, но и серебро, добытое в таком стиле, можно назвать гигантским успехом Латыпова.

«Я выхожу на старт, чтобы побеждать, я стремлюсь к этому. Сегодня была идеальная гонка, и это показатель того, что я чуть-чуть становлюсь сильнее. Думаю, завтра будет крутой день, для меня в том числе», - прокомментировал «Матч ТВ» итог спринта Эдуард, дав понять, что и в гонке преследования настроен бороться за самые высокие места. Кстати, в общем зачете с 253 очками Латыпов поднялся уже в топ-5, от лидера Кубка мира Себастьяна Самуэльссона, который с одним промахом на сей раз финишировал только девятым, он отстает всего на 28 очков.

Впечатлили и партнеры Латыпова по сборной, пусть они и не пробились в топ-10. Карим Халили стал 11-м, Александр Логинов – 12-м, Александр Поварницын – 14-м, Даниил Серохвостов – 18-м, Василий Томшин – 25-м. При этом вся мужская сборная России суммарно совершила всего четыре промаха (из 60 выстрелов), что заслуживает большого уважения. Да и на лыжне практически все выглядели лучше, чем на трех предыдущих этапах, пусть тот же Логинов и пожаловался на свое состояние.

При этом старший тренер мужской сборной Юрий Каминский заверил «Матч ТВ», что специально к заключительному декабрьскому этапу российские биатлонисты ничего особенно не делали. Просто, не исключено, соперники начали уставать, а россияне на фоне хорошей базовой работы в предсезонный период «просели» меньше соперников. Что же будет, Латыпов и остальные к Олимпиаде сумеют прибавить?!

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