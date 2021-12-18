Кубок мира по биатлону-2021/22 в Анси: габарит стоил Латыпову победы в преследовании

На этапе Кубка мира по биатлону 2021/22 в Анси Эдуард Латыпов два дня подряд заканчивает гонки на втором месте в протоколе: вчера в спринте российский стреляющий лыжник уступил только Йоханнесу Бе, а сегодня в преследовании не дотянулся только до француза Кантена Фийона Майе. Последний сегодня был практически неуязвим: четыре нуля на огневых рубежах и форсаж на дистанции при бешеной поддержке местных болельщиков.

Тем не менее, Латыпов продемонстрировал сегодня, что способен бороться с любым соперником: его не выбил из колеи не закрывшийся габарит на второй стрельбе лежа, ему хватило психологической устойчивости закрыть пятую мишень на заключительном огневом рубеже, когда его уже покинул не только Фийон Майе, но и Ветле Шестад Кристиансен. Как раз с норвежцем Эдуард и разобрался в финишной разножке за второе место.

«Все отлично, суперский день! Я очень рад. Это действительно круто быть на пьедестале в такой борьбе. Я действительно сегодня получил удовольствие от гонки. Сегодня было очень круто», — эмоционально подвел итог гонки новый лидер сборной России в эфире «Матч ТВ».

Стабилен во Франции и Карим Халили: сегодня он закрыл все двадцать мишеней и, стартовав одиннадцатым, финишировал восьмым. На два места в протоколе по сравнению со спринтом поднялся Александр Поварницын (с четырнадцатого места на двенадцатое). Александр Логинов, Даниил Серохвостов и Василий Томшин со стрельбой в преследовании не справились: 15 промахов на троих. При этом, функциональная готовность у российских биатлонистов остается на высоком уровне.

«Ходом в десятке три наших спортсмена, я доволен состоянием команды», — отметил старший тренер сборной Юрий Каминский в комментарии для «Матч ТВ».

В составе женской сборной первой завершила дистанцию Светлана Миронова. Сегодняшнее восьмое место с одним промахом — лучший результат спортсменки в сезоне. Благодаря ему Миронова квалифицировалась в масс-старт, который состоится завтра. На одну позицию ниже финишировала Кристина Резцова: скорость на лыжне не смогла компенсировать три промаха российской биатлонистки при стрельбе лежа. Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова сегодня не могли бы претендовать на улучшение стартовых позиций даже с чистой стрельбой: ногами они сильно уступали основным соперницам. С учетом ошибок на рубежах их сегодняшние места не стали сюрпризом.

Свою первую победу на этапах Кубка мира одержала 22-летняя Эльвира Эберг. Ее старшая и куда более звездная сестра — Ханна Эберг финишировала третьей (в спринте она была десятой). Между двумя шведскими биатлонистками, каждая из которых допустила по две ошибки на стрельбе, расположилась француженка Жулия Симон.

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