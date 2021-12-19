Итоги 4-го этапа Кубка мира по биатлону-2021/22 в Анси: личные заслуги Латыпова и Резцовой и позитив для сборной России

Сборная России на последнем перед Новым годом этапом Кубка мира по биатлону-2021/22 выступила просто замечательно. В шести личных гонках было завоевано три призовых места – Эдуард Латыпов стал вторым в спринте и гонке преследования, а Кристина Резцова завоевала бронзу в масс-старте. Таким образом, за один этап Кубка мира россияне выиграли больше призовых мест в личных гонках, чем вся сборная России за весь прошлый сезон.

Действительно, в сезоне 2020/21 в топ-3 в личных биатлонных гонках сумели пробиться только Александр Логинов (победа в индивидуальной гонке в январе в Антхольце) и Латыпов (серебро в масс-старте в марте в Эстерсунде). Сейчас же сборная и ее лидеры явно начали разгоняться. Причем речь не только о Кристине и Эдуарде, а и об остальных биатлонистах сборной. В топ-10 в шести гонках россияне попали в общей сложности девять раз, что является очень приличным результатом в столь конкурентных условиях. Да и многочисленные попадания в топ-20 и топ-25 на самом деле тоже очень многое значат.

Латыпов и вовсе в случае успеха в масс-старте мог стать лидером Кубка мира! Да, в заключительной гонке этапа Эдуарда немного подвела стрельба – три промаха привели к тому, что он финишировал лишь 12-м. Но все равно Латыпов сохраняет шансы на Большой хрустальный глобус, с 337 очками он идет пятым, отставая от лидирующего Эмильена Жаклена лишь на 35 баллов.

«Самочувствие тяжелое, есть усталость – с этим связаны ошибки в стрельбе. Усталость именно функциональная, по кругам намного тяжелее идти, чем в первых гонках. Теперь сначала отдых, надо разгрузиться, потом перейти к тренировкам, готовиться к январским этапам», - прокомментировал Эдуард свое состояние «Матч ТВ» после масс-старта.

Не только Латыпов, но и вся российская пятерка в масс-старте выглядела неидеально, особенно на рубеже – никто не пробился в топ-10, но это отступление кажется локальным и поправимым. Зато в женском масс-старте произошло очень приятное событие – первый личный подиум Резцовой в карьере. 25-летния биатлонистка провела прекрасную гонку, в том числе заключительный круг. А если бы еще и не промахнулась на заключительном рубеже, вообще могла одержать первую победу. Кстати, это первый личный подиум у женской сборной России за два с лишним года, с бронзы Светланы Мироновой в спринте 13 декабря 2019 года в Хохфильцене.

«Это медаль, это личная медаль! Я готова плакать. Я очень счастлива. На «до» и «после» карьера точно делится. Самое классное – это ощущение в каждой гонке, что я могу бороться», - призналась Кристина «Матч ТВ». Благодаря прекрасной неделе в Анси она выбралась на девятое место в общем зачете Кубка мира, пусть отставание от лидирующей Марты Ольсбу Ройселанн велико – 183 очка. Также в актив себе может занести масс-старт и Ульяна Нигматуллина, финишировавшая седьмой. Теперь сборная России в хорошем настроении будет готовиться к январским этапом – первый из них намечен с 6 по 9 января в Оберхофе.

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