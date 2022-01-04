Биатлон. 5-й этап Кубка мира-2021/22 в Оберхофе: все результаты, видео, расписание

С 7 по 9 января 2022 года в Оберхофе проходит пятый этап Кубка мира по биатлону-2021/22. В программе соревнований - спринты, гонки преследования у мужчин и женщин и, впервые в этом сезоне, смешанная эстафета и сингл-микст. Сборная России на предновогоднем этапе в Анси усилиями Эдуарда Латыпова и Кристины Резцовой завоевала три награды в личных гонках. На сей раз, за месяц до Олимпийских игр в Пекине россияне рассчитывают выступить еще успешнее. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок второго этапа с прямыми трансляциями, состав сборной России, результаты, а также видео лучших моментов и материалы о гонках.

Об изменениях в сборной России после Нового года и подготовке команды перед этапом в Оберхофе читайте здесь

Все результаты и видео 4-го этапа Кубка мира-2021/22 в Анси смотрите здесь

Итоги 4-го этапа Кубка мира по биатлону-2021/22 в Анси: личные заслуги Латыпова и Резцовой и позитив для сборной России

Все результаты и видео 3-го этапа Кубка мира-2021/22 в Хохфильцене смотрите здесь

Две эстафетные награды и позитивные сдвиги - итоги 3-го этапа Кубка мира в Хохфильцене

Все результаты и видео 2-го этапа Кубка мира-2021/22 в Эстерсунде смотрите здесь

Заколдованная стойка Латыпова и женской сборной - итоговый материал о 2-м этапе Кубка мира читайте здесь

Все результаты и видео 1-го этапа Кубка мира-2021/22 в Эстерсунде смотрите здесь

Спринт без скоростей, провалы Казакевич и Гараничева - итоги 1-го этапа

Состав сборной России на 5-м этапе Кубка мира в Оберхофе

Мужчины. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Карим Халили и Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Антон Бабиков

Женщины. Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова

Биатлон. Кубок мира-2021/22. 5-й этап. Оберхоф. Германия. Расписание

7 января, пятница

Мужчины. Спринт. 10 км. Начало в 13:30

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 16:15

8 января, суббота

Смешанная эстафета 4х6 км. Начало в 14:15

Сингл-микст. Начало в 16:45

9 января, воскресенье

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Начало в 14:30

Женщины. Гонка преследования, 10 км. Начало в 16:45

Смотрите гонки 1-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1, Eurosport 2 (смешанная эстафета 8 января, гонка преследования у мужчин 9 января) и в EurosportPlayer

Все, что надо знать о Кубке мира по биатлону-2021/22 читайте здесь

Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь

Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь

Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Календарь Кубка IBU и чемпионата Европы смотрите здесь

Результаты Кубка мира по биатлону-2021/22 по мере завершения соревнований смотрите здесь

Смотрите гонки Кубка мира, чемпионата Европы и некоторые гонки чемпионата России на каналах холдинга «Матч» и Sportbox.ru

Кубок мира и чемпионат Европы можно будет увидеть на каналах Eurosport и в EurosportPlayer

Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»