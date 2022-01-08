Биатлон. 5-й этап Кубка мира-2021/22 в Оберхофе: золотой микст Бабикова и Резцовой

На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе российская команда продолжила победную серию. После успеха Александра Логинова в сингл-миксте отличились Кристина Резцова и Антон Бабиков, которые смогли использовать свои сильные стороны.

Кристина, несмотря на штрафной круг, бежала по дистанции быстрее соперниц, а Антон не провалился в плане физических кондиций, и не так часто мазал на рубежах. При этом, ценность победы все же особо переоценивать не стоит — у ближайших соперников из Австрии, отставших на 41.5 секунду в составе бежали 38-летний Симон Эдер и находящаяся на спаде Лиза-Тереза Хаузер. Главной сенсацией дня стал провал опытнейшего тандема из Германии — Эрика Лессера и Франциски Хильдебранд, проигравших даже сборной Бельгии и занявших седьмое место.

Тем не менее, результат очень важный. Главный итог сингл-микста для сборной России — максимальные 55 баллов в зачет олимпийской квалификации. До конца отбора в Пекин осталось две зачетных гонки — спринт и эстафета в Рупольдинге. Российская биатлонная команда идет пятой и отстает от четвертого места (Швеция) всего на 50 очков. Да и, как известно, победы на этапах Кубка мира поднимают настроение.

В смешанной эстафете даже без лидеров российская команда способна претендовать на призовые места. Ледоколом, едва не проторившим путь квартету к медалям, и главной сенсацией соревновательной субботы в Баварии стал Максим Цветков. На своем первом этапе спортсмен, еще не гарантировавший себе место в составе олимпийской сборной, потратил всего два дополнительных патрона (оба при стрельбе лежа), а на лыжах быстрее Цветкова (и то всего на две секунды) бежал только суперзвезде — Тарьей Бе. К передаче российский биатлонист пришел в тройке сильнейших (0.4 отставания от старшего из норвежских братьев). Единственная трудность Цветкова сегодня — стрельба в безветренную погоду: при идеальных условиях два промаха (один основной и один дополнительный патрон).

Другие члены команды не продемонстрировали в Баварии своего потенциала: Александр Поварницын потратил столько же дополнительных попыток на стрельбе (вновь камнем преткновения стала лежка), но по скорости на трассе проиграл много: особенно существенным было западение темпа на заключительном круге. От российского спортсмена убежали не только двенадцатикратный чемпион мира из Норвегии Йоханнес Бе, но и Антон Смольский из Беларуси, и не самый сильный ногами немец Бенедикт Долль.

Ирина Казакевич выступила противоречиво: быстрое начало (представлявшая квартет из Германии Ванесса Фойгт с ее темпом не совладала), но подпортило все стрельба из положения стоя: медленно и неточно. В итоге, Ирину догнала не только Фойгт, но и Доротея Вирер. Опытная итальянка набирает форму к последним Олимпийским играм в карьере и сегодня выдала мощный последний круг. За медаль стало бороться намного сложнее. Валерия Васнецова сделала для попадания в тройку все, что могла: да, дополнительных патронов было много (один лежа и два стоя), но темп стрельбы был высоким, к тому же на заключительном этапе соперники задействовали сильнейших. Даже Норвегия едва не упустила победу: Анна Сола прессинговала Марте Ройселанн, за третью же позицию тоже бороться было чрезвычайно непросто. Васнецовой противостояли биатлонистки другого класса: и шведка Эльвира Эберг, и француженка Жюли Симон попадали в призы в индивидуальных гонках этого сезона.

«Когда я пришла на стойку, то уже рисковала и стреляла вообще не в своём ритме, плюс поддувал ветер, но получилось закрыть допами. В функциональном плане чувствую себя намного лучше, чем вчера. Рада, что могу на последнем круге добавлять и бороться. Не переживала, что буду финишировать, но когда увидела, что Ирина Казакевич передала мне эстафету, и там шесть команд борются за третье место, было волнительно. Не было никаких мыслей перед стартом. Довольна, что могла побороться с Эльвирой Эберг на последних метрах.» — подвела итог гонки в прямом эфире «Матч ТВ» Валерия.

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