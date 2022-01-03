Биатлон. 5-й этап Кубка мира-2021/22 в Оберхофе: что ждать и где смотреть

Небольшой перерыв в Кубке мира по биатлону-2021/22 завершен – с 7 по 9 января 2022 года пройдет 5-й этап Кубка мира в Оберхофе. Изначально этап должен был начаться 6 января, но из-за теплой погоды мужской спринт решили перенести на день вперед. В прошлом сезоне именно в Оберхофе россияне одержали первую победу, первенствовав в смешанной эстафете. В нынешнем сезоне побед у сборной России пока нет, однако три призовых места в личных гонках на 4-м декабрьском этапе в Анси, прямо скажем, порадовали. Добавим, что в Оберхофе состав российской команды по сравнению с декабрем обновится – на Кубке мира-2021/22 дебютируют опытные Антон Бабиков и Максим Цветков, а также Анастасия Шевченко.

Состав на январские этапы Кубка мира был оглашен сразу после этапа в Анси, не дожидаясь итогов «Ижевской винтовки». Возможно, стоило дать еще один шанс Василию Томшину, поразившему своему прорыву в топ-10 в гонке преследования в Хохфильцене и стремительной работой на рубежах. Но тренеры сборной все же решили на некоторое время отправить его на Кубок IBU, а в обратном направлении проследовали экс-чемпионы мира в эстафете Бабиков и Цветков.

В прошлом сезоне в личных гонках Кубка мира Бабиков не блистал, набрав всего 21 очко. Что касается Цветкова, которому 3 января исполнилось 30 лет, то он и вовсе не выступал в Кубке мира без малого три года. В январе 2019-го после неудачного спринта в Рупольдинге он потерял место в основном составе национальной команды, которое вернул только сейчас благодаря успехам на чемпионате страны, Кубке России и Кубке IBU. Примечательно, что именно в Оберхофе в январе 2019 года Цветков в последний раз побеждал на Кубке мира, пусть и в составе мужской эстафеты вместе с Евгением Гараничевым, Дмитрием Малышко и Александром Логиновым. К предстоящему этапу Максим готовился в Рамзау в группе Сергея Башкирова вместе с Логиновым. А Бабиков тренировался в Бельмекене в группе Юрия Каминского, чей лидер Эдуард Латыпов сейчас занимает сейчас в общем зачете Кубка мира пятое место. Женская сборная, включая Шевченко (для 22-летней биатлонистки этап в Оберхофе станет вторым в карьере в Кубке мира после мартовских стартов в Эстерсунде), под руководством Михаила Шашилова в полном составе готовилась в Антхольце.

Состав сборной России на 5-м этапе Кубка мира в Оберхофе

Мужчины. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Карим Халили и Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Антон Бабиков

Женщины. Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова

Биатлон. Кубок мира-2021/22. 5-й этап. Оберхоф. Германия. Расписание

7 января, пятница

Мужчины. Спринт. 10 км. Начало в 13:30

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 16:15

8 января, суббота

Смешанная эстафета 4х6 км. Начало в 14:15

Сингл-микст. Начало в 16:45

9 января, воскресенье

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Начало в 14:30

Женщины. Гонка преследования, 10 км. Начало в 16:45

Смотрите гонки 1-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1, Eurosport 2 (смешанная эстафета 8 января, гонка преследования у мужчин 9 января) и в EurosportPlayer

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Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь

Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь

Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Календарь Кубка IBU и чемпионата Европы смотрите здесь

Результаты Кубка мира по биатлону-2021/22 по мере завершения соревнований смотрите здесь

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Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»