Биатлон. 5-й этап Кубка мира-2021/22 в Оберхофе: Логинов нашел первую российскую победу под снегом

Первая же гонка Кубка мира по биатлону в 2022 году стала триумфальной для сборной России. Александр Логинов 7 января выиграл мужской спринт в Оберхофе, несмотря на промах заключительным выстрелом. И эта победа стала первой для сборной в нынешнем сезоне. Кроме того, Антон Бабиков триумфально вернулся в национальную команду, пробившись в топ-6, Даниил Серохвостов также проявил себя великолепно. Так что даже в отсутствие лидера мужской команды Эдуарда Латыпова, сдавшего положительный тест на коронавирус, россияне однозначно провели лучшую гонку сезона.

Результаты и видео 5-го этапа Кубка мира-2021/22 в Оберхофе смотрите здесь

Мощнейший снегопад, сложная ветровая обстановка на рубеже – погодные условия во время мужского спринта оставляли желать лучшего. Возможно, Логинову чуть повезло, он ушел в гонку под № 56, когда работать на дистанции и рубеже стало чуть комфортнее. Но это не умаляет его заслуг – российский биатлонист не стал ставить рекорды скорости на первом круге, грамотно распределил силы, чисто прошел первый рубеж. А на «стойке», стреляя четко и размеренно, закрыл четыре первые мишени. Увы, заключительный выстрел не достиг цели, но на заключительный круг Александр ушел третьим, всего в 5,6 секунды от лидировавшего Эмильена Жаклена. После чего выдал фантастический заключительный круг, выйдя в лидеры уже на первой промежуточной отсечке. В итоге, он нарастил преимущество над Жакленом до 6,5 секунд.

«Получилось плодотворно потрудиться в новогодние праздники. Что касается гонки, то даже с одним промахом при такой обстановке, оценивая себя на 4 с плюсом. Порыв на стойке был очень сильный, работалось тяжело», - прокомментировал Логинов «Матч ТВ».

Эта победа стала для Логинова всего-навсего четвертой в карьере на Кубке мира. В последний раз он побеждал чуть менее года назад, в индивидуальной гонке в Антхольце, но тогда во многом благодаря великолепной стрельбе. Сейчас же и на лыжне 29-летний россиянин был одним из лучших, что менее чем за месяц до старта Олимпийских игр в Пекине очень и очень радует.

Еще один герой гонки – Бабиков, не выступавший на Кубке мира почти год. Антон признал, что чувствовал себя тяжеловато на трассе, однако он не только отстрелял на ноль, но и ногами, несмотря на недовольство собой, выглядел значительно лучше, чем в предыдущие сезоны. В итоге, он отстал от Логинова на 23 секунды и стал шестым. Это его лучший результат в личных гонках с декабря 2017 года, когда он стал пятым в индивидуальной гонке. Серохвостов финишировал восьмым – это лучший в результат в карьере для Даниила в личных гонках.

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