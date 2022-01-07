Биатлон. 5-й этап Кубка мира-2021/22 в Оберхофе: Резцова сражалась в спринте в одиночку

Россиянка Кристина Резцова продолжила серию стабильно высоких результатов и сразу после Нового года – в женском спринте 5-го этапа Кубка мира по биатлону-2021/22 в Оберхофе она, несмотря на два промаха из положения стоя, заняла седьмое место всего в 26 секундах от чемпионки Марте Олсбю-Ройселанн. Увы, остальные россиянки не пробились даже в топ-20, а Анастасия Шевченко и Ульяна Нигматуллина и вовсе остались без гонки преследования.

Результаты и видео 5-го этапа Кубка мира-2021/22 в Оберхофе смотрите здесь

Для Кристины спринт стал уже четвертой личной гонкой подряд, которая она завершила топ-10. Такое достижение очень похвально, однако Резцова могла добиться и большего. Ведь после первого огневого рубежа она и вовсе лидировала, да и на вторую стрельбу пришла с заметным превосходством над Ройселанн. Однако промахи отбросили ее назад.«Сегодня было просто невероятно тяжело. Чувствовала себя не очень хорошо. В этом сезоне ещё не было такой гонки, чтоб было тяжело с самого старта. Я знала, что иду неплохо ногами, но внутреннее состояние не давало выработаться. Терпела с самого начала, и в конце не было сил… Просто не могла увеличить темп, не могла держать его. Просто доползала до финиша», - рассказала Резцова «Матч ТВ».

Тем не менее, она была одной из быстрейших в спринте и за явным преимуществом быстрейшей в российской команде. Лучшая из остальных россиянок Валерия Васнецова – 23-я, Ирина Казакевич стала 30-й, Светлана Миронова – 33-й, а лидер Кубка IBU Шевченко и Нигматуллина не попали даже в топ-60. Правда, Ульяна должна была финишировать в четвертом десятке, но забыла пройти штрафной круг после стрельбы стоя и получила штраф в две минуты.

Мощнейший снегопад, сложная ветровая обстановка на рубеже – погодные условия во время мужского спринта оставляли желать лучшего. Возможно, Логинову чуть повезло, он ушел в гонку под № 56, когда работать на дистанции и рубеже стало чуть комфортнее. Но это не умаляет его заслуг – российский биатлонист не стал ставить рекорды скорости на первом круге, грамотно распределил силы, чисто прошел первый рубеж. А на «стойке», стреляя четко и размеренно, закрыл четыре первые мишени. Увы, заключительный выстрел не достиг цели, но на заключительный круг Александр ушел третьим, всего в 5,6 секунды от лидировавшего Эмильена Жаклена. После чего выдал фантастический заключительный круг, выйдя в лидеры уже на первой промежуточной отсечке. В итоге, он нарастил преимущество над Жакленом до 6,5 секунд.

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