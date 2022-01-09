Итоги 5-го этапа Кубка мира по биатлону-2021/22 в Оберхофе: Логинов и сборная России все ближе к пику формы

Заключительный день 5-го этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе получился для сборной России не столь удачным, как предыдущие. Александр Логинов уверенно лидировал перед заключительным рубежом в гонке преследования, но три промаха отбросили его на пятое место. Кристина Резцова выбралась к экватору женской гонки преследования на второе место, однако шесть промахов при стрельбе стоя отбросили ее за пределы топ-10. Тем не менее, даже в отсутствие Эдуарда Латыпова, сдавшего положительный тест на ковид, россияне в Оберхофе выступили лучше, чем на предыдущих этапах Кубка мира-2021/22. На их счету три награды - два первых места (Логинов в спринте, Резцова и Антон Бабиков в сингл-миксте) и бронза Логинова в преследовании.

Результаты и видео 5-го этапа Кубка мира-2021/22 в Оберхофе смотрите здесь

Конечно, за Логинова обидно, ведь он был чрезвычайно близок к золотому дублю в Оберхофе. По ходу преследования Александр создал себе такой комфортный отрыв, что даже два неточных выстрела на заключительной «стойке» позволили ему рассчитывать на победу. Вот только россиянин промазал трижды, отстав от чемпиона Кентена Фийона Майе на 18 секунд.

«Сегодня был тяжелый ветер. Мне отчасти повезло на первой стрельбе, там ветра меньше. На заключительном рубеже не справился. Это ошибки, которые в моем возрасте нельзя допускать», - прокомментировал «Матч ТВ» 29-летний биатлонист, отчасти попеняв на упавшие при уходе с первого рубежа очки. Но в целом Логинов назвал этап и для себя и для всей команды продуктивным. Благодаря двум призовым местам он ворвался в топ-10 общего зачета Кубка мира, расположившись на девятом месте на одну позицию ниже Латыпова.

Порадовали и остальные россияне. Бабиков замкнул топ-10, проведя великолепный этап. Он дважды попал в десятку в личных гонках и победил с Резцовой в сингл-миксте. Но героем дня следует признать еще одного «возвращенца» в сборную Максима Цветкова – он занял 12 место, отыграв 40 (!) позиций по сравнению со спринтом. 11-м стал Даниил Серохвостов, да и Карим Халили сумел после 45 места в спринте заметно подняться, замкнув топ-20. Безусловно, россияне менее чем за месяц до Олимпийских игр в Пекине набрали хорошую форму, а опытные Бабиков и Цветков проявили себя как реальные кандидаты на поездку на Игры в Пекин.

В неплохих функциональных кондициях находится и почти вся женская команда. Резцова показала в преследовании лучшую скорость на лыжне, но ее подвела неаккуратность на стойке. Тем не менее, даже с шестью промахами она стала 14-й, а в общем зачете Кубка мира идет восьмой. Валерия Васнецова показала в преследовании лучший результат в карьере, заняв 11 место. Здорово смотрелись на лыжне и Ирина Казакевич со Светланой Мироновой, пусть промахи не позволили им попасть в топ-20. Тем не менее, перед следующим этапом Кубка мира в Рупольдинге сборная России выглядит весьма боеспособно. Главное, чтобы команда не вышла на пик формы слишком рано.

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