Пекин-2022 | Хоккей. Женщины. Состав команды ОКР

Женская хоккейная сборная ОКР на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет представлена 23 игроками. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участниц олимпийской хоккейной сборной.

Вратари

Диана Фархутдинова (родилась 8 августа 2000 года)

Двукратный бронзовый призер чемпионатов ЖХЛ.

Мария Сорокина (родилась 19 августа 1995 года)

Бронзовый призер чемпионата мира-2016. Чемпионка Зимней Универсиады-2017. Двукратная чемпионка России и двукратный бронзовый призер национального чемпионата.

Дарья Гредзен (родилась 24 марта 2004 года)

Победительница юниорского Кубка Европы U16 (2019). Бронзовый призер чемпионата ЖХЛ (2020).

Защитники

Ангелина Гончаренко (родилась 23 мая 1994 года)

Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (2013, 2016). Двукратная чемпионка зимних Универсиад (2015, 2017).

Елена Проворова (родилась 22 ноября 2001 года)

Бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2017). Чемпионка зимней Универсиады-2019. Победительница юниорского Кубка Европы U16 (2017). Бронзовый призер ЖХЛ (2019).

Екатерина Николаева (5 октября 1995 года)

Бронзовый призер чемпионата мира-2016. Победительница юниорского чемпионата мира U18 (2011). Двукратная чемпионка (2015, 2017) и серебряный призер (2013) зимних Универсиад.

Мария Печникова (родилась 8 июня 1992 года)

Чемпионка зимней Универсиады-2015. Победительница Кубка европейских чемпионов (2015). Пятикратная чемпионка России.

Анна Шибанова (родилась 10 ноября 1994 года)

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2013, 2016). Двукратная чемпионка зимних Универсиад (2017 и 2019). Трехкратная чемпионка ЖХЛ.

Нина Пирогова (родилась 26 января 1999 года)

Бронзовый призер чемпионата мира (2016). Двукратная чемпионка зимних Универсиад (2017 и 2019). Двукратный бронзовый призер молодежных чемпионатов мира (2015 и 2017). Победительница Кубка европейских чемпионов (2014). Трехкратная чемпионка ЖХЛ.

Анна Савонина (родилась 5 декабря 2001 года)

Бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2017). Чемпионка юниорского Кубка Европы U16 (2017).

Нападающие

Людмила Белякова (родилась 12 августа 1994 года)

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2013, 2016). Двукратная чемпионка зимних Универсиад (2015 и 2017). Чемпионка ЖХЛ (2017).

Елена Дергачёва (родилась 8 ноября 1995 года)

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2013, 2016). Чемпионка зимней Универсиады-2015. Трехкратная чемпионка России и двукратная чемпионка ЖХЛ. Участница Олимпийских игр 2006 и 2014 годов.

Анна Шохина (родилась 23 июня 1997 года)

Трехкратная чемпионка зимних Универсиад (2015, 2017, 2019). Бронзовый призер молодежного чемпионата мира-2015. Двукратная обладательница Кубка европейских чемпионов (2013 и 2014). Четырехкратная чемпионка России и двукратная чемпионка ЖХЛ.

Полина Болгарева (родилась 6 февраля 1999 года)

Двукратный призер чемпионатов ЖХЛ.

Александра Вафина (родилась 28 июля 1990 года)

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2013, 2016). Двукратная чемпионка зимних Универсиад (2015 и 2017). Чемпионка ЖХЛ (2018).

Фануза Кадирова (родилась 6 апреля 1998 года)

Бронзовый призер молодежного чемпионата мира-2015.

Оксана Братищева (родилась 5 июня 2000 года)

Чемпионка зимней Универсиады-2019. Бронзовый призер молодежного чемпионата мира-2017. Трехкратный призер чемпионатов ЖХЛ.

Виктория Кулишова (родилась 12 августа 1999 года)

Чемпионка зимней Универсиады-2019. Бронзовый призер молодежного чемпионата мира-2017. Участница зимней Олимпиады 2018 года. Трехкратный призер чемпионатов ЖХЛ.

Екатерина Добродеева (родилась 10 декабря 1999 года)

Бронзовый призер чемпионата ЖХЛ (2019).

Валерия Павлова (родилась 15 апреля 1995 года)

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2013, 2016). Двукратная чемпионка зимних Универсиад (2015 и 2019). Участница зимней Олимпиады 2018 года. Трехкратный призер чемпионатов ЖХЛ.

Вероника Коржакова (родилась 9 июня 2003 года)

Бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2020). Обладательница Кубка Европы. Двукратная чемпионка ЖХЛ.

Илона Маркова (родилась 18 янваоя 2002 года)

Бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2020). Двукратная чемпионка ЖХЛ.

Ольга Сосина (родилась 27 июля 1992 года)

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2013, 2016). Двукратная чемпионка зимних Универсиад (2015 и 2017). Участница трех зимних Олимпиад (2010, 2014, 2018). Обладательница Кубка европейских чемпионов (2009). Шестикратная чемпионка России и трехкратная чемпионка ЖХЛ. Лучший игрок ЖХЛ сезона-2017/18.

Помимо 23 хоккеисток, включенных в основную заявку, в Пекин отправятся три запасных игрока: вратарь Валерия Меркушева, защитник Лиана Ганеева и нападающая Полина Лучникова.

📅Полное расписание международных и российских соревнований по хоккею в 2022 году и календарь матчей сборной ОКР на Олимпийских играх в Пекине смотрите здесь

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