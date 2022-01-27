Пекин-2022 | Горные лыжи. Состав команды ОКР

Все, что надо знать о горнолыжниках команды ОКР, которые выступят на Олимпийских играх в Пекине

Автор: Сергей Подушкин
Горнолыжный спорт
Фото © 2021 Getty Images

Горнолыжная команда ОКР на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет представлена семью спортсменами во главе с победителем этапа Кубка мира Александром Хорошиловым. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участников горнолыжной олимпийской сборной.

Мужчины

  • Александр Андриенко (родился 8 мая 1990)
  • Чемпион России, призер Универсиады-2017, регулярный участник этапов Кубка мира (лучший результат – 15 место). Специалист гигантского слалома.
  • Иван Кузнецов (родился 8 июня 1990)
  • Двукратный чемпион России, участник Олимпийских игр в Пхенчхане, регулярный участник этапов Кубка мира (лучший результат – 17 место). Cпециалист гигантского слалома.
  • Александр Хорошилов (родился 16 февраля 1984)
  • Единственный российский горнолыжник, выигрывавший этап мужского Кубка мира (в слаломе в январе 2015 года), девятикратный бронзовый призер этапов Кубка мира. Единственный россиянин, становившийся призером Кубка мира в 21 веке. На чемпионате мира-2017 занял пятое место в слаломе – лучшее достижение для россиян на ЧМ в истории. Участник четырех Олимпийских игр (2006 - 2018), многократный чемпион России. В олимпийском сезоне его лучший результат на этапах Кубка мира – восьмое место. Специалист слалома.

Женщины

  • Анастасия Горностаева (родилась 31 декабря 1999)
  • Чемпионка России. Специалистка гигантского слалома.
  • Полина Мельникова (родилась 6 марта 2001)
  • Призер чемпионата России. Специалистка слалома.
  • Юлия Плешкова (родилась 17 мая 1997)
  • Двукратная чемпионка России, двукратный призер Универсиад, призер чемпионата мира среди юниоров. Регулярная участница этапов Кубка мира (лучший результат – 18 место). Специалистка скростного спуска и супергиганта.
  • Екатерина Ткаченко (родилась 7 марта 1995)
  • Многократная чемпионка России, двукратная победительница Универсиад, призер зимних юношеских Олимпийских игр. Регулярная участница этапов Кубка мира (лучший результат – 18 место). Участница Олимпийских игр в Пхенчхане. Специалистка слалома и гигантского слалома.

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