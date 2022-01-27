Пекин-2022 | Горные лыжи. Состав команды ОКР

Горнолыжная команда ОКР на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет представлена семью спортсменами во главе с победителем этапа Кубка мира Александром Хорошиловым. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участников горнолыжной олимпийской сборной.

Мужчины

Александр Андриенко (родился 8 мая 1990)

Чемпион России, призер Универсиады-2017, регулярный участник этапов Кубка мира (лучший результат – 15 место). Специалист гигантского слалома.

Иван Кузнецов (родился 8 июня 1990)

Двукратный чемпион России, участник Олимпийских игр в Пхенчхане, регулярный участник этапов Кубка мира (лучший результат – 17 место). Cпециалист гигантского слалома.

Александр Хорошилов (родился 16 февраля 1984)

Единственный российский горнолыжник, выигрывавший этап мужского Кубка мира (в слаломе в январе 2015 года), девятикратный бронзовый призер этапов Кубка мира. Единственный россиянин, становившийся призером Кубка мира в 21 веке. На чемпионате мира-2017 занял пятое место в слаломе – лучшее достижение для россиян на ЧМ в истории. Участник четырех Олимпийских игр (2006 - 2018), многократный чемпион России. В олимпийском сезоне его лучший результат на этапах Кубка мира – восьмое место. Специалист слалома.

Женщины

Анастасия Горностаева (родилась 31 декабря 1999)

Чемпионка России. Специалистка гигантского слалома.

Полина Мельникова (родилась 6 марта 2001)

Призер чемпионата России. Специалистка слалома.

Юлия Плешкова (родилась 17 мая 1997)

Двукратная чемпионка России, двукратный призер Универсиад, призер чемпионата мира среди юниоров. Регулярная участница этапов Кубка мира (лучший результат – 18 место). Специалистка скростного спуска и супергиганта.

Екатерина Ткаченко (родилась 7 марта 1995)

Многократная чемпионка России, двукратная победительница Универсиад, призер зимних юношеских Олимпийских игр. Регулярная участница этапов Кубка мира (лучший результат – 18 место). Участница Олимпийских игр в Пхенчхане. Специалистка слалома и гигантского слалома.

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях