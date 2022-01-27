Пекин-2022 | Горные лыжи. Состав команды ОКР
Все, что надо знать о горнолыжниках команды ОКР, которые выступят на Олимпийских играх в Пекине
Автор: Сергей Подушкин
Фото © 2021 Getty Images
Горнолыжная команда ОКР на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет представлена семью спортсменами во главе с победителем этапа Кубка мира Александром Хорошиловым. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участников горнолыжной олимпийской сборной.
Мужчины
- Александр Андриенко (родился 8 мая 1990)
- Чемпион России, призер Универсиады-2017, регулярный участник этапов Кубка мира (лучший результат – 15 место). Специалист гигантского слалома.
- Иван Кузнецов (родился 8 июня 1990)
- Двукратный чемпион России, участник Олимпийских игр в Пхенчхане, регулярный участник этапов Кубка мира (лучший результат – 17 место). Cпециалист гигантского слалома.
- Александр Хорошилов (родился 16 февраля 1984)
- Единственный российский горнолыжник, выигрывавший этап мужского Кубка мира (в слаломе в январе 2015 года), девятикратный бронзовый призер этапов Кубка мира. Единственный россиянин, становившийся призером Кубка мира в 21 веке. На чемпионате мира-2017 занял пятое место в слаломе – лучшее достижение для россиян на ЧМ в истории. Участник четырех Олимпийских игр (2006 - 2018), многократный чемпион России. В олимпийском сезоне его лучший результат на этапах Кубка мира – восьмое место. Специалист слалома.
Женщины
- Анастасия Горностаева (родилась 31 декабря 1999)
- Чемпионка России. Специалистка гигантского слалома.
- Полина Мельникова (родилась 6 марта 2001)
- Призер чемпионата России. Специалистка слалома.
- Юлия Плешкова (родилась 17 мая 1997)
- Двукратная чемпионка России, двукратный призер Универсиад, призер чемпионата мира среди юниоров. Регулярная участница этапов Кубка мира (лучший результат – 18 место). Специалистка скростного спуска и супергиганта.
- Екатерина Ткаченко (родилась 7 марта 1995)
- Многократная чемпионка России, двукратная победительница Универсиад, призер зимних юношеских Олимпийских игр. Регулярная участница этапов Кубка мира (лучший результат – 18 место). Участница Олимпийских игр в Пхенчхане. Специалистка слалома и гигантского слалома.
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