Пекин-2022 | Санный спорт. Состав команды ОКР

Все, что надо знать о спортсменах команды ОКР по санному спорту, которые должны выступить на Олимпийских играх в Пекине

Автор: Сергей Бурый
Санный спорт

Команда ОКР по санному спорту на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет представлена десятью спортсменами, а главными претендентами на медали будут Роман Репилов, Семен Павличенко и Татьяна Иванова. Всего в состав вошли по трое мужчин-одиночников и женщин-одиночниц, а также два экипажа саней-двоек. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участников олимпийской сборной по санному спорту

Мужчины

  • Александр Горбацевич (родился 16 августа 1994)
    Призёр этапов Кубка мира по санному спорту, бронзовый призер чемпионата России 2017.
  • Семен Павличенко (родился 11 мая 1991)
    Дебютировал на Кубке мира в сезоне-2007/08. Обладатель Кубка мира сезона-2018/19. Чемпион мира 2019 года в командной эстафете. Двукратный бронзовый призер ЧМ-2019. Чемпион мира 2015 года, а также серебряный призер. На ЧМ-2021 занял второе место. Шестикратный чемпион Европы.
  • Роман Репилов (родился 5 марта 1996)
    Трехкратный чемпион мира (2020 и 2021), трехкратный призер чемпионата мира 2017 года, шестикратный призер чемпионатов Европы, двукратный обладатель Кубка мира (2016/17 и 2019/20), трехкратный победитель спринтерского зачета Кубка мира (2016/17, 2018/19, 2019/20).

Женщины

  • Виктория Демченко (родилась 26 ноября 1995)
    Бронзовый призер чемпионата мира 2020 года, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы.
  • Татьяна Иванова (родилась 16 февраля 1991)
    Серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете. Чемпионка мира 2019 года в командных соревнованиях. Восьмикратная чемпионка Европы, обладательница пяти серебряных и двух бронзовых медалей мирового первенства, вице-чемпионка Кубка мира 2015/16 и 2019/20, бронзовый призер Кубка мира 2016/17.
  • Екатерина Катникова (родилась 22 марта 1994)
    Двукратная чемпионка мира 2020 года.

Экипажи-двойки

  • Александр Денисьев и Владислав Антонов
    Серебряные призеры Олимпийских игр 2014 года в эстафете, чемпионы мира 2020 года в спринте, двукратные чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира и Европы.
  • Андрей Богданов и Юрий Прохоров
    Относительно новый экипаж, выступают вместе с 2021 года, победители этапа Кубка мира.

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