Пекин-2022 | Санный спорт. Состав команды ОКР

Команда ОКР по санному спорту на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет представлена десятью спортсменами, а главными претендентами на медали будут Роман Репилов, Семен Павличенко и Татьяна Иванова. Всего в состав вошли по трое мужчин-одиночников и женщин-одиночниц, а также два экипажа саней-двоек. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участников олимпийской сборной по санному спорту

Мужчины

Александр Горбацевич (родился 16 августа 1994)

Призёр этапов Кубка мира по санному спорту, бронзовый призер чемпионата России 2017.

Призёр этапов Кубка мира по санному спорту, бронзовый призер чемпионата России 2017. Семен Павличенко (родился 11 мая 1991)

Дебютировал на Кубке мира в сезоне-2007/08. Обладатель Кубка мира сезона-2018/19. Чемпион мира 2019 года в командной эстафете. Двукратный бронзовый призер ЧМ-2019. Чемпион мира 2015 года, а также серебряный призер. На ЧМ-2021 занял второе место. Шестикратный чемпион Европы.

Дебютировал на Кубке мира в сезоне-2007/08. Обладатель Кубка мира сезона-2018/19. Чемпион мира 2019 года в командной эстафете. Двукратный бронзовый призер ЧМ-2019. Чемпион мира 2015 года, а также серебряный призер. На ЧМ-2021 занял второе место. Шестикратный чемпион Европы. Роман Репилов (родился 5 марта 1996)

Трехкратный чемпион мира (2020 и 2021), трехкратный призер чемпионата мира 2017 года, шестикратный призер чемпионатов Европы, двукратный обладатель Кубка мира (2016/17 и 2019/20), трехкратный победитель спринтерского зачета Кубка мира (2016/17, 2018/19, 2019/20).

Женщины

Виктория Демченко (родилась 26 ноября 1995)

Бронзовый призер чемпионата мира 2020 года, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы.

Бронзовый призер чемпионата мира 2020 года, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы. Татьяна Иванова (родилась 16 февраля 1991)

Серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете. Чемпионка мира 2019 года в командных соревнованиях. Восьмикратная чемпионка Европы, обладательница пяти серебряных и двух бронзовых медалей мирового первенства, вице-чемпионка Кубка мира 2015/16 и 2019/20, бронзовый призер Кубка мира 2016/17.

Серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете. Чемпионка мира 2019 года в командных соревнованиях. Восьмикратная чемпионка Европы, обладательница пяти серебряных и двух бронзовых медалей мирового первенства, вице-чемпионка Кубка мира 2015/16 и 2019/20, бронзовый призер Кубка мира 2016/17. Екатерина Катникова (родилась 22 марта 1994)

Двукратная чемпионка мира 2020 года.

Экипажи-двойки

Александр Денисьев и Владислав Антонов

Серебряные призеры Олимпийских игр 2014 года в эстафете, чемпионы мира 2020 года в спринте, двукратные чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира и Европы.

Серебряные призеры Олимпийских игр 2014 года в эстафете, чемпионы мира 2020 года в спринте, двукратные чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира и Европы. Андрей Богданов и Юрий Прохоров

Относительно новый экипаж, выступают вместе с 2021 года, победители этапа Кубка мира.

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