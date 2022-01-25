Пекин-2022 | 212 олимпийских надежд: кто выступит на Играх в составе команды ОКР

Олимпийский комитет России объявил окончательный состав команды ОКР на Олимпийские игры 2022 года в Пекин. Понятно, что с учетом коронавирусной ситуации замены еще возможны, да и количество олимпийцев в случае положительных тестов может сократиться. Но если обойдется без форс-мажоров, то на Играх-2022 в Пекине выступят 212 спортсменов из команды ОКР, а всего в делегацию войдет 461 человек. Фигуристка Камила Валиева в свои 15 лет станет самой молодой участницей команды ОКР, а самым возрастным будет 37-летний горнолыжник Александр Хорошилов.

Вообще, команда ОКР будет одной из самых многочисленных на Играх в Пекине. И, как минимум, она значительно больше, чем четыре года назад представительство Олимпийских атлетов из России (OAR) в Пхенчхане. Тогда в заявку вошло 169 спортсменов, на Играх-2014 в Сочи в сборную России попали 225 атлетов. То есть немногим больше, чем сейчас. К тому же в случае дополнительных квот во фристайле, представительство может даже и немного увеличиться.

В ОКР воздерживаются от четких медальных планов, но глава организации, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков в качестве ориентира называет 30 наград. В принципе, это реально, но достаточно амбициозно. Так спортсмены OAR в Пхенчхане выиграли всего 17 наград, а рубеж в 30 наград преодолели только норвежцы (39) и немцы (31). В любом случае, подняться с 13 места на Играх-2018 в десятку и даже в пятерку неофициального командного зачета более чем реально. Ведь фигуристы, хоккеисты, лыжники, конькобежцы, биатлонисты, керлингисты, сноубордисты, фристайлисты, мастера шорт-трека, скелетонисты, бобслеисты и саночники конкурентоспособны. Понятно, что не во всех видах команда ОКР завоюет награды, но в большинстве из них – почему бы и нет?!

Тот факт, что размер делегации в два с лишним раза больше представительства спортсменов не должен особо удивлять. Официальные лица, тренеры, обслуживающий и медицинский персонал – если бы можно было взять на главный старт четырехлетия большое количество специалистов, то их, безусловно, взяли бы. Уже известно, что спортсмены не обязаны приезжать в Пекин за пять дней до своих стартов, можно это сделать и после открытия Олимпийской деревни. Главное, избежать ковида, иначе на олимпийских мечтах придется поставить крест. Как это случилось, в частности, с фигуристом Михаилом Колядой.

Самой представительной будет хоккейная часть команды (25 игроков в мужской сборной, 23 – в женской, и это не считая запасных). А моложе всех, понятное дело, будут фигуристы. Из 18 участников – девять 2001 года рождения и моложе. 15-летняя Валиева будет не только главной претенденткой на золото Игр, но и самой юной участницей во всей команде. Хотя фристайлистка Александра Глазкова старше Камилы всего на месяц с небольшим. Самый возрастной участник – Хорошилов. Горнолыжнику, который выступит в слаломе, 16 февраля исполнится 38 лет. Любопытно, что именно в его День рождения в Пекине как раз и пройдет мужской слалом.