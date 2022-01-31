Пекин-2022 | Керлинг. Состав команды ОКР

Команда ОКР по керлингу на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет представлена 10 спортсменами, среди которых пять мужчин и пять женщин. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участников сборной ОКР в этом виде спорта.

Женщины

Галина Арсенькина (родилась 6 июня 1991 года)

Дебютировала в составе сборной России в 2016 году. Чемпионка Европы (2016). Серебряный (2021) и бронзовый (2018) призер чемпионатов мира. Серебряный призер зимней Универсиады-2017. Двукратный бронзовый призер молодежных чемпионатов мира (2011, 2012).

Алина Ковалева (родилась 18 февраля 1993 года)

Дебютировала в сборной России в 2015 году. Чемпионка Европы (2016). Двукратный серебряный (2017, 2021) и бронзовый (2018) призер чемпионатов мира. Серебряный призер чемпионата мира-2011 в дисциплине «mixed doubles». Чемпионка мира-2013 и серебряный призер чемпионата мира (2014) среди молодежных команд.

Мария Комарова (родилась 24 апреля 1998 года)

Дебютировала в сборной России по классическому керлингу в 2019 году. Серебряный призер чемпионата мира-2021. Серебряный призер чемпионата мира-2018 в дисциплине «mixed doubles». Бронзовый призер чемпионата мира среди смешанных команд (2018). Бронзовый призер зимней Универсиады-2019.

Екатерина Кузьмина (родилась 5 января 1996 года)

Дебютировала в сборной России в 2018 году. Серебряный призер чемпионата мира-2021. Бронзовый призер зимней Универсиады-2019.

Юлия Портунова (родилась 4 мая 1994 года)

Дебютировала в сборной России в 2016 году. Чемпионка Европы-2016. Серебряный (2021) и бронзовый (2018) призер чемпионатов мира. Серебряный призер зимней Универсиады-2017. Чемпионка мира-2013 и серебряный призер чемпионата мира (2014) среди молодежных команд.

Мужчины

Сергей Глухов (родился 1 июля 1993 года)

Дебютировал в сборной России в 2014 году. Серебряный призер юниорского чемпионата мира (2013). Двукратный серебряный призер юниорского первенства Европы (2011 и 2012).

Даниил Горячев (родился 12 января 1995 года)

Чемпион мира (2016) и бронзовый призер чемпионата мира (2018) среди смешанных команд. Серебряный призер чемпионата мира-2018 в дисциплине «mixed doubles». В сборной России по классическому керлингу дебютировал в 2019 году.

Антон Калалб (родился 16 марта 1988 года)

В сборной России дебютировал в 2010 году. Серебряный призер зимней Универсиады-2015. Участник Олимпийских игр 2014 года.

Евгений Климов (родился 22 ноября 1993 года)

Дебютировал в сборной России в 2017 году. Четырехкратный чемпион России по классическому керлингу (2014, 2019, 2020, 2021), а также чемпион России-2015 среди смешанных команд.

Дмитрий Миронов (родился 22 октября 1992 года)

Дебютировал в сборной России в 2019 году. Серебряный призер юниорского чемпионата мира (2013). Серебряный призер юниорского первенства Европы (2012). Чемпион России (2017).

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