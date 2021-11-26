Итоги чемпионат Европы по керлингу-2021: россиянки остались без медалей, россияне вернулись в элиту

Чемпионат Европы по керлингу-2021 в Лиллехаммере завершился для сборной России противоречиво. Женская команда со скипом Алиной Ковалевой была чрезвычайно близка к выходу в финал, но, в итоге, упустила даже бронзу. Что же касается мужской команды со скипом Сергеем Глуховым, то она выполнила задачу-максимум – дошла до финала в группе B, что гарантировало ей возвращение в группу А чемпионата Европы и участие в квалификационном отборе на чемпионат мира-2022.

Понятно, что от вице-чемпионок мира 2021 года из женской сборной России все ждали наград. И Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова своей игрой на турнире в Норвегии заслуживали очень и очень многого. По итогам кругового турнира россиянки уверенно пробились в квартет сильнейших, заняв с семью победами в девяти матчах второе место. Но в концовке полуфинала против Швеции во главе с олимпийской чемпионкой Анной Хассельборг, которую Ковалева и ее подруги обыграли на предварительной стадии, скип российской команды немного дрогнула. После восьми эндов россиянки вели 4:2, однако сначала позволили соперницам сравнять счет, а в десятом энде заключительным броском Алина не сумела выполнить двойной тейк-аут (выбить два камня соперниц одним ударом) и, в итоге, Россия уступила.

Мало того, в поединке за бронзу против Германии (ее россиянки в круговом турнире также, как и Швецию, обыграли) Ковалева и ее подруги по команде также постоянно вели в счете. 3:1 - после трех эндов, 5:3 – после пяти эндов. После восьми эндов счет был также в пользу россиянок 6:5, однако в девятом энде немки забрали два камня и вышли вперед, а в десятом создали для сборной России в доме непростую ситуацию. Ковалевой требовалось выполнить достаточно сложный заключительный бросок, но не получилось – Германия «украла» еще два камня и победила 9:6. Таким образом, Алина на позиции скипа так пока и не смогла завоевать медаль чемпионата Европы. Квалификация на ЧМ-2022 напрямую – слабое утешение для столь сильной команды, но все же попадание в четвертку лучших в Европе сложно назвать провалом.

Мужская сборная, напомним, на предыдущем ЧЕ-2019 стала только девятой и покинула высший дивизион. Однако с тех пор класс игры Глухова на позиции скипа значительно вырос. Да и команду, в которую помимо Сергея входят Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев набралась опыта, стала четвертой на ЧМ-2021. На сей раз в группе B россияне на пути к возвращению в элиту уверенно выиграли все восемь своих игр. Решающую победу мужская сборная одержала в полуфинале над Латвией. 7:1 после трех эндов, 10:2 после пяти – преимущество команды Глухова было подавляющим. Игра завершилась досрочно после восьми эндов при счете 11:3 в пользу сборной России. Теперь на чемпионате Европы-2022 россияне сыграют в группе А, а также постараются пройти отбор на ЧМ-2022 в рамках квалификационного турнира в январе в Финляндии.

Результаты чемпионата Европы в группе А смотрите здесь

Положение команд в группе А смотрите здесь

Результаты чемпионата Европы в группе B смотрите здесь

Положение команд в группе B смотрите здесь