Алина Ковалева: «Выпустил первый камень и все, можно расслабиться и получать удовольствие»

Алина Ковалева – капитан сборной России по керлингу, которая привела свою команду к серебряной медали чемпионата мира-2021. Благодаря этому результату девушки завоевали путевки в Пекин-2022. О сорванном голосе и травме коленей, неспортивном питании, эмоциональных победах и обидных поражениях, мечтах об Олимпиаде и соперниках, которые восхищают, Алина рассказала в интервью Olympics.

Olympics: Алина, расскажите про ваше знакомство с керлингом?

Алина Ковалева: Я жила в маленьком городе Сланцы, что в 200 км от Санкт-Петербурга, и единственным развлечением была спортивная школа, где я занималась легкой атлетикой. Однажды к нам пришел тренер по керлингу и позвал моих одноклассниц, которые подходили по возрасту, попробовать поиграть. Девчонки стали ездить в Санкт-Петербург на тренировки, им очень понравилось, и они с восхищением рассказывали про керлинг. А я даже не знала, как он выглядит, так как у нас в городе не было льда. Через год, когда подросла, меня тоже пригласили на тренировку, возник интерес.

Olympics: В одном из интервью вы рассказывали, что путь на тренировки был очень долгим. Не возникало желания бросить, когда вы были подростком?

АК: Путь правда был долгим. Я ездила на тренировку один раз в неделю – в воскресенье, но каждый раз ждала этот день. Всего дорога занимала около пяти часов в одну сторону: в 05:15 утра мы выезжали на автобусе в Санкт-Петербург, ехали около трех часов, потом пересаживались на метро, а после еще шли пешком – еще порядка 1,5 часов. Тренировались мы 2 часа, а потом такой же путь проделывали обратно. Но у меня ни разу не возникало желания бросить керлинг, а наоборот хотелось узнавать что-то новое и развиваться в этом виде спорта. Мне было непривычно находиться на льду, было необычно, что на льду надо ездить на скользящем ботинке. Правда, сначала я много падала, потребовалось время, что приспособиться. Но несмотря на это мне было так интересно, плюс тренеры придумывали нам разнообразные тренировки и развлечения.

Olympics: А какие есть подводные камни в керлинге?

АК: Одно из самых слабых мест у керлингистов — это колени. Мы выезжаем на лед в определенной позе, где может пострадать колено. И так как тренировок и игр у нас очень много, объем работы на льду большой, то проблемы с коленями возникают достаточно часто. Это самая распространенная проблема в керлинге.

Olympics: Есть ограничения в плане режима питания?

АК: Ой, я бы сказала, что в керлинге вообще нет никакого режима питания. Мы все питаемся как хотим, а покушать мы любим (смеется). Можем позволить себе и жирную еду, и сладкое. Обычно после игры идем куда-нибудь вкусно поесть. Особенно если игра была эмоциональная и сложная, хочется себя побаловать, скушать какую-то сладость. Это нормальная практика в нашей команде.

Olympics: То есть если хочешь заниматься спортом, но при этом есть вдоволь, то нужно идти в керлинг?

АК: Да (улыбается).

Olympics: А эмоции в вашем виде спорта, они важны, нужны? Или мешают? Как вы справляетесь с ними?

АК: Я бы сказала, что у нас очень эмоциональный вид спорта, мы переживаем много разных и положительных, и отрицательных эмоций. Командой, наверное, легче справляться. Обычно после плохих игр, когда есть негативные эмоции, мы собираемся, разговариваем, обсуждаем игру, что было не так, где мы ошиблись, что нужно исправить, как мы сыграем в следующий раз.

Olympics: Вспомните ваши самые эмоциональные игры?

АК: Из последних – это чемпионат мира-2021, когда мы боролись за путевку на Олимпиаду. Это был очень эмоциональный турнир. Так как добавилась еще одна команда, чемпионат увеличился на одну игру, мы играли без выходных 15 игр подряд. Это было невероятно сложно по эмоциям, потому что каждая игра была на кону и нужна была победа в каждом матче, ведь мы боролись за олимпийскую квалификацию и медали.

Olympics: Благодаря чему вам удалось обыграть действующих олимпийских чемпионок – команду Швеции и другие сильные команды – Шотландию, Канаду? На олимпийских чемпионок нужен был особый настрой?

АК: Мы часто встречаемся с командой Швеции на турнирах во время сезона, играли с ними не на одном чемпионате мира, хорошо знаем, как они играют, поэтому какого-то особого давления не чувствовали. С другими сильными командами мы тоже периодически встречаемся по ходу сезона и знаем, что они намного меньше ошибаются, чем команды уровнем пониже. Поэтому наша задача – это идеально выполнять свои броски.

Olympics: А кто из команд-соперниц вас восхищает, удивляет?

АК: Есть команды, которые мы уважаем. Это та же самая команда Швеции – олимпийские чемпионки. Они потрясающе провели прошлый олимпийский сезон, были на очень высоком уровне и шикарно отыграли Олимпиаду, чемпионат Европы и чемпионат мира. Этим можно восхищаться, потому что это достойно уважения.

Olympics: Если говорить о предстоящих Олимпийских играх, кто для вас основные соперники?

АК: Я думаю, слабых команд там точно не будет, и вся 10-ка будет состоять из сильных соперников. Даже не знаю, какую команду можно назвать основными соперниками, так как все команды, мне кажется, примерно на одном очень высоком уровне.

Olympics: Вы с девочками обсуждаете предстоящую Олимпиаду? Морально готовитесь, настраиваетесь?

АК: Да, мы обсуждаем. Настраиваемся постепенно. Две девочки из нашей команды уже были на Олимпиаде, мы, конечно, задаем им много вопросов: как все происходило, какая там обстановка, как что лучше сделать, как лучше подойти. Правда, пока больше организационных вопросов, а насчет психологической подготовки мы, наверное, мало говорим.

Olympics: Алина, как вы в принципе психологически настраиваетесь на крупные старты? Какие моменты для вас важно учесть и как психологически настроить себя и команду?

АК: Мы командно настраиваемся: где-то подбадриваем друг друга, где-то успокаиваем. Подготовка и настрой происходят слаженно. Где-то за месяц перед серьезным важным стартом часто говорим с девочками о нем, обсуждаем и во время тренировок, и за пределами льда. Волнение, конечно, присутствует, совсем от него до старта избавиться нельзя, но оно обычно проходит, когда начинается первая игра: ты выпустил первый камень, и все… понимаешь, что все, началось. Можно расслабиться и получать удовольствие.

Olympics: У вас есть суеверия или ритуалы перед играми?

АК: Да, перед играми у нас есть командный ритуал. Мы играем в маленький мячик, набитый рисом, в наших кругах его называют сокс. Перед игрой мы пинаем сокс, а потом каждый идет разминаться, тянуться и готовиться к игре.

Olympics: А с чего начался этот ритуал?

АК: С того, что мы перед игрой выходили на лед, а так как мы заранее выходим, то всегда оставалось 15-20 свободных минут, и мы начинали пинать варежку, потому что было нечем заняться. Потом уже решили, что нам нужно специальное оборудование, мячик, который мы будем пинать, чтобы не портить свой инвентарь, мы же играем в варежках, и купили сокс для игр (улыбается).

Olympics: Вам сны про керлинг снятся?

АК: (смеется) Снятся, конечно. Снятся соревнования, игры, что мы играем, выигрываем или проигрываем, или что-то необычное происходит, чего не может произойти на самом деле.

Olympics: Например?

АК: Недавно приснился сон, что я не пришла на игру, потому что ушла погулять, опоздала на игру, прибегаю, а девочки уже сыграли без меня. Я чувствовала себя жутко виноватой. А у нас будто идет собрание после игры, я сижу и даже не знаю, выиграли они или нет. Но вижу по лицам, что все веселые, значит выиграли. Я потом извинилась, что загулялась и не пришла. Ну, так все посмеялись и сказали больше так не делать.

Olympics: Олимпийские сны пока не снились?

АК: Нет, олимпийских снов пока не было (улыбается).

Olympics: Вы же бывали в Пекине? Какие впечатления от города?

АК: Да, была там однажды, на чемпионате мира в 2017-м (в составе сборной России Алина стала серебряным призером чемпионата мира-2017– прим. Olympics). Мы жили на окраине города, рядом с катком, особо не выезжали в центр. Поэтому не могу сказать, что видела Пекин.

Olympics: Олимпийский каток для керлинга вживую не видели?

АК: Нет, видела только по фотографиям. Недавно там проходили соревнования паралимпийцев, мы увидели нашу арену на фото и видео. Выглядит красиво. Но я думаю, что скорее всего там что-то поменяют к Олимпиаде и сделают еще красивее.

Olympics: Есть какие-то характеристики льда или арены, которые влияют на игру?

АК: Особых характеристик нет. Обычно у нас есть раскатка перед началом соревнований, во время которой мы быстро приспосабливаемся. Бывает на арене яркий свет, но это не критично для нас. В целом на любом льду приятно играть. Главное, прочесть его сразу, понять, насколько сильно он будет «валить» и как быстро он будет ехать. Это для нас важно.

Olympics: Что значит «валить»?

АК: «Валить» — это значит действовать исходя из понимания, насколько большим будет свал камня. Мы отпускаем камень, вращая его, и нам важно, в какую точку круга он придет, ближе к центру или к краю. Главное, сразу понять свалы, насколько они большие с разных сторон. Чем быстрее поймешь, тем меньше ошибок будет.

Olympics: В керлинге ведь много специфической лексики? Что еще интересного есть?

АК: У нас есть названия бросков: дроброски, например. «Дро» – это постановка, то есть когда ты должен привезти в круг. Есть броски с выбиванием, они называются «тейкауты», когда тебе нужно выбить камень из дома. Все камни, которые не дошли до дома, называются «гарды». В основном, терминология по броскам. Из глаголов поведения «валить», «держать», «поднять». «Валить» – тереть по ходу движения камня по свалу, «держать» – против, а «поднять» – это убрать щетки, чтобы камень сам ехал.

Olympics: Вы же во время игры громко кричите, голос когда-нибудь срывали?

АК: Да, конечно, бывало (улыбается).

Olympics: Алина, какими качествами должен обладать хороший скип?

АК: Меня почему-то сразу поставили на позицию скипа, с этого и началась моя карьера. И почти всю жизнь я играю на позиции скипа, никогда не задумывалась про качества (смеется). Наверное, спокойствие, рассудительность, хладнокровие. Иногда бывают ситуации, когда что-то не получилось у команды, плохо энд сложился, и нужно несмотря ни на что идти и хладнокровно выполнять свои броски. Потом вычеркивать этот энд из своей памяти и продолжать играть дальше, не давать волю эмоциям, сдерживаться.

Olympics: Вы вообще самокритичный человек? Можете ругать себя за плохой бросок или неудачный энд?

АК: Да, я очень самокритична. Я бы даже сказала, что чересчур.

Olympics: Как работаете над этим?

АК: Во время игры стараюсь успокаивать себя, не думать об этом, что было, то было. Надо идти дальше, делать броски, не зацикливаться на ошибках. А после игр стараюсь подумать, из-за чего так получилось, что я чувствовала в этот момент, чтобы понять, как справиться в следующий раз.

Olympics: Как вы переживаете поражения?

АК: Обычно тяжело, особенно, если это обидные поражения. В жизни не люблю проигрывать. Приходится справляться со своими эмоциями внутри и не выносить наружу, чтобы никого не расстроить, не испугать. Внутри себя веду диалоги, а когда совсем тяжело, понимаю, что не справляюсь, то много общаюсь с девочками, мусолим игру, все нюансы, которые были, и это на самом деле успокаивает, расслабляет и очень помогает.

Olympics: А с психологом работаете?

АК: Да, работаем. Мы работали с психологом Елизаветой Кожевниковой (двукратный призер Олимпийских игр по фристайлу – прим. Olympics) и командой, и лично. Она дала много хороших медитаций, которыми часто пользуемся, и они нам помогают.

Olympics: Какое поражение для вас самое обидное?

АК: Когда я сама не сделала последний бросок. Это самое сложное поражение для меня, так как все было в моих руках, я подвела и себя? и команду. С этим сложно справляться.

Если говорить о конкретном турнире, то это отбор на Олимпийские игры-2018. Я тогда играла в команде Анны Сидоровой, и так сложилось, что мы проиграли отбор на Олимпиаду, к которой готовились 4 года. Это был невероятный стресс для меня. Ты готовишься к соревнованию, проигрываешь отбор и не едешь. Эмоционально было сложно это все пережить. Но в итоге все что ни делается, все к лучшему. То событие дало сдвиг моей карьере, я собрала команду и стала играть в своей команде в роли скипа.

Olympics: Самая яркая победа?

АК: Самая запоминающаяся победа была как раз на последнем чемпионате мира. Мы в полуфинале вышли против команды Швеции, которая является действующими чемпионами. И у нас так складывалось, что предыдущие соревнования, когда мы выходили в полуфинал, мы как раз проигрывали команде Швеции и становились четвертыми на соревнованиях, и это уже немного выбивало нас из колеи. И на ЧМ нам было важно одержать победу. Мы выиграли игру не последним броском, а заблаговременно, так как хорошо играли, был перевес в счете, и мы понимали, что, скорее всего, победим. После игры были невероятные эмоции. Практически как выиграть игру последним броском.

Olympics: Расскажите, какой самый ценный совет вы получали в спорте?

АК: Наверное, что нет никого непобедимого, любую команду можно обыграть, даже если она и выше тебя уровнем.

Olympics: Какие у вас цели и мечты в спорте?

АК: Я думаю, что с мечтой все понятно. У каждого спортсмена одна мечта (смеется). И она связана с Олимпиадой, а цели – хочется завоевать медали чемпионатов мира и Европы.

Olympics: А в обычной жизни?

АК: Я бы хотела иметь счастливую семью, счастливых и здоровых детей.