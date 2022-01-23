Керлинг. Мужская сборная России отобралась на чемпионат мира-2022

22 января в финском городе Лохья завершился квалификационный турнир, на котором определились обладатели последних путевок на мужской и женский чемпионаты мира 2022 года по керлингу. Женская сборная России заранее обеспечила себе участие в турнире, а вот мужской команде после неудачи на прошлогоднем чемпионате мира пришлось преодолевать квалификацию, с чем команда скипа Сергея Глухова успешно справилась.

В мужском квалификационном турнире в Лохье приняли участие семь команд, которые на предварительном этапе провели круговой турнир. Сборная России, за которую, кроме Сергея Глухова, выступали также Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев, одержала на этой стадии пять побед в шести матчах. Единственное поражение от команды Финляндии не помешало российской сборной занять первое место по итогам кругового турнира и уверенно выйти в плей-офф, куда попадали три сильнейшие сборные. Компанию ей в решающих матчах составили команды Нидерландов и Финляндии, каждая из которых в шести матчах кругового турнира одержала по четыре победы.

Решающим матчем в борьбе за путевку на чемпионат мира стала для команды Сергея Глухова встреча плей-офф против сборной Нидерландов. И эта игра полностью прошла под диктовку россиян. После обнуленного первого энда они взяли два камня во втором, затем сумели «украсть» один камень в третьем и уверенно повели – 3:0, захватив инициативу в матче. В дальнейшем обе команды стабильно брали по одному камню в эндах со своим последним броском, что позволило сборной России поддерживать свое комфортное преимущество в счете. С ним она и пришла к окончанию матча, который принес ей победу (6:3) и право выступить на чемпионате мира-2022.

Отметим, что турнир в Лохье стал для сборной России не только важным самостоятельным отборочным соревнованием, но и одним из заключительных этапов подготовки к Олимпийским играм в Пекине. «Очень волнительно было играть этот матч за выход на чемпионат мира, - сказал по окончании встречи со сборной Нидерландов Сергей Глухов в интервью для официального сайта Всемирной федерации керлинга. – Но вся эта неделя была для нас очень хорошей. У нас действительно получился хороший результат, и мы сделали важный шаг в нашей подготовке к Олимпиаде».

После завершения квалификационного турнира в Лохье полностью определился состав участников мужского чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Лас-Вегасе со 2 по 10 апреля. В нем выступят 12 сборных – Канада, Чехия, Дания, Германия, Италия, Корея, Шотландия, Швеция, США, Нидерланды и сборная Федерации керлинга России. Напомним, что чемпионат мира-2022 среди женщин пройдет с 19 по 27 марта в Принс-Джордже (Канада).

Все результаты квалификационного турнира к чемпионату мира по керлингу-2022 смотрите здесь