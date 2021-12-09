Керлинг. Олимпийская квалификация-2022: российский дуэт не смог пробиться на Игры в Пекин

Российский дуэт в составе Анны Сидоровой и Алексея Тимофеева не сумел завоевать путевку на турнир Олимпийских игр 2022 года по керлингу в дисциплине «смешанные пары». В драматичном финальном матче завершившейся 9 декабря в городе Леуварден (Нидерланды) олимпийской квалификации россияне уступили дуэту из США – Вики Персингер и Крису Плайсу.

Если команда США напрямую пробилась из группового турнира в финал квалификации, то Сидоровой и Тимофееву пришлось для этого утром провести дополнительный стыковой матч. И эта встреча с братом и сестрой Каусте из Финляндии получилась совсем непростой. После шести эндов счет был ничейным (5:5), и лишь последний бросок седьмого энда, блестяще исполненный Анной Сидоровой, позволил российскому дуэту получить преимущество сразу в пять камней. После этого окончание матча стало простой формальностью, но какую-то часть запасов нервной энергии утренняя игра с финской командой у Сидоровой и Тимофеева определенно отняла. Тем более, что и в целом по турниру чувствовалось, что российская пара едва ли не при каждом своем броске эту энергию буквально сжигает. Для опытных игроков, каждый из которых в разное время был скипом национальной сборной России в классическом керлинге, попытка отобраться на Олимпийские игры в Пекин в новой для себя дисциплине стала настоящим вызовом. По поведению Сидоровой и Тимофеева по ходу турнира это было очень заметно, а запасы эмоциональной энергии не беспредельны.

Первая половина финального матча за путевку в Пекин прошла с преимуществом сборной США, в которой почти безошибочно играл Крис Плайс, исполнивший в дебюте встречи несколько сложнейших бросков. В результате американский дуэт не только взял один камень в первом энде, но и «украл» еще два во втором, когда право последнего броска принадлежало российской паре. Эти 3:0 на старте в пользу команды США в значительной степени и определили весь сценарий финала. Американцы уверенно контролировали ход игры и, по большому счету, лишь однажды дали соперникам реальный шанс переломить ситуацию. В концовке седьмого энда при счете 5:2 в пользу сборной США Вики Персингер сорвала свой бросок, оставив для Анны Сидоровой относительно несложную возможность последним камнем сыграть на «плюс три» и сравнять тем самым счет в матче. Однако Анна тоже допустила ошибку, и команда России смогла в этом энде забрать лишь два камня. Американцы сохранили преимущество в счете и в заключительном энде со своим последним броском уверенно довели игру до победы.

Вместе с командой США путевку в Пекин по итогам квалификационного турнира в Леувардене завоевала и сборная Австралии, которая во втором финале отборочного турнира обыграла команду Кореи – 6:5.

Полный список участников олимпийского турнира в Пекине в дисциплине «смешанные пары» выглядит так: Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария, Норвегия, Италия, Чехия, Китай, США и Австралия.

Все результаты матчей олимпийской квалификации по керлингу среди смешанных пар можно посмотреть здесь