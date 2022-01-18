7-й этап Кубка мира-2021/22 в Антхольце: все результаты, видео, расписание

С 20 по 23 января 2022 года в Антхольце пройдет 7-й этап Кубка мира по биатлону-2021/22. В программе соревнований индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты у мужчин и женщин. Сборная России на 6-м этапе в Рупольдинге выиграла золото в мужской эстафете, бронзу в женской эстафете и серебро в гонке преследования усилиями Александра Логинова. Однако в Антхольце-Антерсельве важено будет еще и не перенапрячься перед Играми-2022 в Пекине Olympics на этой страничке приводит расписание гонок седьмого этапа с прямыми трансляциями, состав сборной России, результаты, а также видео лучших моментов и материалы о гонках.

Анонс 7-го этапа Кубка мира в Антхольце читайте здесь

Состав команды ОКР по биатлону на Олимпийские игры в Пекин с биографиями спортсменов читайте здесь

Результаты, расписание и видео 6-го этапа Кубка мира-2021/22 в Рупольдинге смотрите здесь

6-й этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в Рупольдинге. Итоги: Логинов в преследовании летел как на крыльях после золотой эстафеты

Все результаты и видео 5-го этапа Кубка мира-2021/22 в Оберхофе смотрите здесь

Итоги 5-го этапа Кубка мира по биатлону-2021/22 в Оберхофе: Логинов и сборная России все ближе к пику формы

Об изменениях в сборной России после Нового года и подготовке команды перед этапом в Оберхофе читайте здесь

Все результаты и видео 4-го этапа Кубка мира-2021/22 в Анси смотрите здесь

Итоги 4-го этапа Кубка мира по биатлону-2021/22 в Анси: личные заслуги Латыпова и Резцовой и позитив для сборной России

Все результаты и видео 3-го этапа Кубка мира-2021/22 в Хохфильцене смотрите здесь

Две эстафетные награды и позитивные сдвиги - итоги 3-го этапа Кубка мира в Хохфильцене

Все результаты и видео 2-го этапа Кубка мира-2021/22 в Эстерсунде смотрите здесь

Заколдованная стойка Латыпова и женской сборной - итоговый материал о 2-м этапе Кубка мира читайте здесь

Все результаты и видео 1-го этапа Кубка мира-2021/22 в Эстерсунде смотрите здесь

Спринт без скоростей, провалы Казакевич и Гараничева - итоги 1-го этапа

Состав сборной России на 7-м этапе Кубка мира в Антхольце

Мужчины. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Антон Бабиков

Женщины. Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова

Биатлон. Кубок мира-2021/22. 7-й этап. Антхольц-Антерсельва, Италия. Расписание

время начала гонок - московское

20 января, четверг

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км. Начало в 16:15

21 января, пятница

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км. Начало в 16:15

22 января, суббота

Мужчины. Масс-старт, 15 км. Начало в 14:50

Женщины. Эстафета 4х6 км. Начало в 17:00

23 января, воскресенье

Мужчины. Эстафета 4х7,5 км. Начало в 14:15

Женщины. Гонка преследования, 10 км. Начало в 17:15

Смотрите гонки 7-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1 (индивидуальные гонки, женские эстафета и масс-старт), Eurosport 2 (мужской масс-старт) и в EurosportPlayer

Все, что надо знать о Кубке мира по биатлону-2021/22 читайте здесь

Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь

Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь

Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Календарь Кубка IBU и чемпионата Европы смотрите здесь

Результаты Кубка мира по биатлону-2021/22 по мере завершения соревнований смотрите здесь

Смотрите гонки Кубка мира, чемпионата Европы и некоторые гонки чемпионата России на каналах холдинга «Матч» и Sportbox.ru

Кубок мира и чемпионат Европы можно будет увидеть на каналах Eurosport и в EurosportPlayer

Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»