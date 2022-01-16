6-й этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в Рупольдинге. Итоги: Логинов в преследовании летел как на крыльях после золотой эстафеты

Этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в Рупольдинге начинался для сборной России крайне неудачными спринтами, но заключительные гонки получились куда более успешными. Особенно, у мужчин, где после эстафетного золота Александр Логинов выдал феноменальную гонку преследования, отыграв 30 позиций и финишировав вторым. Добавил и Максим Цветков. Женская сборная также не осталась в Рупольдинге без наград, выиграв бронзу в эстафете. Но в воскресной гонке преследования блеснуть не удалось. Мало того, приболела Светлана Миронова, которая на этом этапе выглядела лучше остальных в российской команде.

Логинов ушел в гонку преследования под № 32 с отставанием от чемпиона спринта Кентена Фийона Майе в минуту и 19 секунд. На финише от превосходства француза осталось всего 8,8 секунды. Причем не сказать, что Кентен «гулял» на последнем круге, а промахов он совершил всего на один больше (два против одного). Просто Александр летел по трассе как ветер, показав лучший лыжный ход на трассе. Что касается чистого времени пасьюта, то тут ближайших преследователей он опередил более чем на полминуты. При этом особо следует отметить очень уверенную «стойку». Пусть первым выстрелом из положения стоя Логинов промазал, но затем на третьем и четвертом рубежах поразил девять мишеней из девяти. Причем стрелял ритмично и быстро.

Тренер сборной Сергей Башкиров, в группе которого тренируется Александр, уверен, что все идет по плану. Да и сам Логинов уверен в себе. «Скорость сейчас меня не беспокоит. Во всех гонках, даже до Нового года, я мог бы быть высоко. Да, где-то не везло, где-то концентрация терялась, но когда все складывается, то и результат есть. Банальная фраза: мы слишком много работали в этом сезоне, чтобы не показывать те результаты, на которые мы способны», - заявил он «Матч ТВ».

Цветков показал в гонке преследования пятый лыжный ход и шестое чистое время. Он финишировал девятым, отыграв 12 позиций, а мог бы также пробиться в топ-3, не промахнись дважды на заключительном рубеже. Логинов и Цветков доказали неслучайность российской победы в эстафете днем ранее, два других участника золотого квартета Даниил Серохвостов и Карим Халили не столь впечатлили, пусть и попали в топ-30. У женщин лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, отыгравшая более двадцати мест и занявшая 14 место. Кристина Резцова на сей раз провалилась, заняв лишь 36 место. Наверняка могла претендовать на многое Миронова, но у нее в ночь перед гонкой проявились симптомы простуды – усталость, жар, температура 36,9. В итоге, было решено преследование пропустить. Но не забудем, что Миронова, Казакевич, Резцова и Валерия Васнецова все равно покидают Рупольдинг «в призах» благодаря третьему месту в эстафете.

Золото, серебро и бронза в шести гонках этапа в Рупольдинге – еще совсем недавно о таких биатлонных результатах в России можно было только мечтать. Между тем, сильно обольщаться все же не стоит. В эстафетах не все команды выставили сильнейшие составы, а лидеры мужской сборной Норвегии во главе с Йоханнесом Бе и Стурлой Легрейдом и вовсе пропустили второй из немецкой связки этапов, предпочтя тренировочный процесс. Теперь Кубок мира ждет последний перед Олимпиадой этап – в Антольце, где также выступят не все сильнейшие.

Результаты, расписание и видео 6-го этапа Кубка мира-2021/22 в Рупольдинге смотрите здесь

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