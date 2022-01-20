7-й этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в Антхольце: Бабиков выигрывает индивидуальную гонку «из запаса»

Даже запасные в биатлонной команде ОКР уверенно побеждают в личных гонках Кубка мира! Шутки шутками, но выигрыш на 7-м этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 Антоном Бабиковым индивидуальной гонки, не исключено, еще может повлиять на состав команды ОКР на Игры в Пекин. Хотя кого может заменить Антон? Карима Халили? Но и тот 20 января 2022 года провел лучшую гонку в сезоне и стал третьим, впервые в карьере пробившись в топ-3 в личных дисциплинах Кубка мира.

Состав биатлонной команды ОКР на Олимпиаду стал известен за несколько дней до старта этапа в Италии. Бабиков числился в нем лишь резервистом, во многом из-за провала в спринте в Рупольдинге. Понятно, что Антон был раздосадован и своим выступлением и тренерским решением, тем более неделей ранее в Оберхофе он дважды попал в топ-10 в личных гонках и выиграл с Кристиной Резцовой сингл-микст. Но, как выяснилось, разозленный Бабиков бежит и стреляет еще лучше Бабикова спокойного. Особенно в своей любимой дисциплине. Антон, может, и не был самым быстрым на лыжне (хотя 16-й ход явно не провал), зато не допустил на четырех рубежах ни одного промаха. И, как следствие, избежал штрафных минут. Заключительный рубеж россиянин прошел очень аккуратно, подолгу выцеливая каждую мишень. Но оно того стоило – на последний круг Бабиков отправился лидером и хотя уступил на заключительных километрах Тарьей Бе много времени, сумел-таки удержать первое место.

Победа стала всего лишь второй для Антона в личных гонках, до этого он первенствовал в начале сезона-2016/17 в преследовании в Эстерсунде. «Не опускал руки и верил в себя, верил в то, что пока никто не полетел на Олимпиаду, поэтому, наверное, что-то можно изменить», - прокомментировал свою реакцию на непопадание в основу в Пекин Бабиков «Матч ТВ». Спору нет, он со своей задачей справился на «отлично», добавив головной боли в том числе и тренерскому штабу. Вот только Даниил Серохвостов и Максим Цветков, планово пропускавшие индивидуальную гонку, также заслужили свои места. Про Александра Логинова, финишировавшего на сей раз седьмым, и Эдуарда Латыпова и говорить не приходится.

Правда, Латыпов из-за коронавируса не стартовал больше месяца… Конечно, есть вариант, что Бабиков может заменить Халили, но и Карим хорош. Никогда прежде в личных гонках он не поднимался прежде выше шестого места (ЧМ-2021 в Поклюке), а тут мог и выиграть, не соверши промах на третьем рубеже. В итоге, Халили стал в «индивидуалке» Антхольца третьим, опередив Йоханнеса Бе. В общем, наставникам сборной добавилось головной боли, которая, возможно, еще усилится в выходные после масс-старта и мужской эстафеты.

7-й этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в Антхольце: все результаты, видео, расписание

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