Итоги 7-го этапа Кубка мира по биатлону-2021/22 в Антхольце: серебряные эстафеты, Латыпов из прошлого и головная боль от победы Бабикова

Последний перед Олимпийскими играми в Пекине этап Кубка мира по биатлону-2021/22 завершился в Антхольце для сборной России серебром в мужской эстафете. Причем серебром эффектным, благодаря ускорению Эдуарда Латыпова на финишном круге. В целом россияне собрали на 7-м этапе достойный урожай – четыре награды в шести гонках, включая победу Антона Бабикова в индивидуальной гонке.

Более чем скромный результат Латыпова в первой после ковида и карантина гонке (25 место в масс-старте) многих насторожил. Но сам Эдуард отнесся к своему выступлению спокойно. Как и тренеры, поставившие его на заключительный четвертый этап эстафеты. И с точки зрения скорости Латыпов, особенно на последнем круге, смотрелся очень неплохо. Своим фирменным ускорением он «съел» солидное отставание от француза и немца и вывел россиян с четвертого места на второе. То есть мы увидели настоящего Латыпова из прошлого, блестящего финишера. С другой стороны, конкуренты в лице Лукаса Фрачера и Эрика Перро были не самыми грозными, да и Эдуард мог и не доводить дело до эффектной концовки, не настреляй он из положения лежа два штрафных круга.

Вообще из топ-команд у мужчин только россияне и норвежцы выставили основные или близкие к тому составы. Но в российском квартете нет особых претензий, пожалуй, только к Даниилу Серохвостову. На третьем этапе Александр Логинов использовал пять дополнительных патронов, а стартер Бабиков влип в неприятности – он потерял секунды на втором круге, поскольку соперник сломал ему палку, на третьем круге Антон упал, пытаясь избежать контакта с соперником. Да еще между двумя этими форс-мажорами закрыл мишень в стрельбе из положения стоя только семью выстрелами.

Тем не менее, россияне в седьмой раз подряд (!) стали призерами этапа Кубка мира в мужской эстафете. И такая стабильность перед Олимпийскими играми в Пекине, само собой, радует. Как и возвращение Кристины Резцовой - лидер сборной России, в Рупольдинге промахивавшаяся слишком часто, пропустила в Антхольце индивидуальную гонку, после чего неплохо проявила себя в эстафете и в воскресенье с двумя промахами стала четвертой в масс-старте. При этом показала на лыжне третий ход и отстала от чемпионки Доротеи Вирер всего на 22 секунды. Не промахнись Кристина на заключительном рубеже, могла бы и за победу побороться. Но и так все сложилось неплохо – Резцова гарантировала себе участие в масс-старте на Играх-2022. Героиня заключительного этапа эстафеты Ульяна Нигматуллина подтвердила, что набирает форму после провала в начале январе – она финишировала восьмой.

В целом этап получился успешным для сборной России, особенно учитывая две награды в мужской индивидуальной гонке – золото Бабикова и бронзу Карима Халили. Антон в четырех личных гонках из пяти на январских этапах пробился в топ-10, но один провал в спринте в Рупольдинге, похоже, все же лишил его олимпийского шанса. По крайней мере, руководство сборной дало понять, что шанс у Бабикова появится только в случае форс-мажора. Тем не менее, победа Антона добавила тренерскому штабу головной боли – многие специалисты и болельщики открытого требовали включить триумфатора Антхольца в олимпийский состав.

7-й этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в Антхольце: все результаты, видео, расписание

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