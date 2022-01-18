Биатлон. 7-й этап Кубка мира-2021/22 в Антхольце: что ждать и где смотреть

Кубок мира по биатлону-2021/22 переезжает из Рупольдинга, в Антхольц-Антерсельву, где по традиции пройдет последний январский и предолимпийский этап. С 20 по 23 января 2022 года в общей сложности пройдут шесть гонок – четыре личные, а также мужская и женская эстафеты. Россияне обычно выступают в Антхольце очень удачно, да и на двух немецких этапах смотрелись совсем неплохо. Но понятно, что к победам любой ценой в Италии ни российская биатлонная команда, ни ее конкуренты, стремиться не будут. Ведь все держат в уме стартующие уже 5 февраля биатлонные соревнования на Олимпийских играх в Пекине.

Особенно хорош в Антхольце в последние годы Александр Логинов. Здесь в 2020 году Александр выиграл спринт на чемпионате мира, а в 2021 году финишировал первым в индивидуальной гонке. Кроме того, год назад на итальянском этапе первенствовал и женский эстафетный квартет – Евгения Павлова (сейчас, выступающая под фамилией Буртасова), Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева (ныне - Нигматуллина) и Светлана Миронова. Но с тех пор в женской команде многое изменилось.

Акимова из-за проблем со здоровьем (осложнение воспаления гайморовых пауз) в нынешнем сезоне пока не выступала вовсе, Буртасова соревновалась только на Кубке IBU, в состав биатлонной команды ОКР на Игры-2022 она не попала и значится только запасной. Нигматуллина и Миронова должны поехать в Пекин, но Ульяна в январе никак не могла набрать форму, а Светлана, обнадежив в Рупольдинге, почти сразу же приболела. Сложно сказать, все ли гонки побегут олимпийские надежды, да же в масс-старт попадут не все.

Что касается мужской сборной, то Логинов пообещал определиться со своей программой уже в Антхольце по самочувствию. В Кубок мира после перенесенного ковида вернется Эдуард Латыпов, но он пропустил индивидуальную гонку – планируется его выступление в масс-старте и эстафете. Говорил о желании пропустить личные гонки и Максим Цветков, блеснувший на январских этапах. В свою очередь, запасные на Играх-2022 Антон Бабиков и Александр Поварницын в «индивидуалке», напротив, постараются показать себя.

Состав сборной России на 7-м этапе Кубка мира в Антхольце

Мужчины. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Антон Бабиков

Женщины. Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова

Биатлон. Кубок мира-2021/22. 7-й этап. Антхольц-Антерсельва, Италия. Расписание

время начала гонок - московское

20 января, четверг

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км. Начало в 16:15

21 января, пятница

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км. Начало в 16:15

22 января, суббота

Мужчины. Масс-старт, 15 км. Начало в 14:50

Женщины. Эстафета 4х6 км. Начало в 17:00

23 января, воскресенье

Мужчины. Эстафета 4х7,5 км. Начало в 14:15

Женщины. Гонка преследования, 10 км. Начало в 17:15

Смотрите гонки 7-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1 (индивидуальные гонки, женские эстафета и масс-старт), Eurosport 2 (мужской масс-старт) и в EurosportPlayer

Результаты и видео 5-го этапа Кубка мира-2021/22 в Оберхофе смотрите здесь

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Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь

Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь

Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Календарь Кубка IBU и чемпионата Европы смотрите здесь

Результаты Кубка мира по биатлону-2021/22 по мере завершения соревнований смотрите здесь

Смотрите гонки Кубка мира, чемпионата Европы и некоторые гонки чемпионата России на каналах холдинга «Матч» и Sportbox.ru

Кубок мира и чемпионат Европы можно будет увидеть на каналах Eurosport и в EurosportPlayer

Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»