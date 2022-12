I nuotatori di tutto il mondo cercheranno di mettere in pratica queste abilità in due gare che daranno loro la possibilità di guadagnarsi un posto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 .

Il nuoto di fondo è stato introdotto nel programma Olimpico a Beijing 2008 e da allora è sempre stato presente ai Giochi. L'evento si svolge in acque libere e nuotatrici e nuotatori devono completare un percorso di 10 km. Per vincere la gara serve un mix di ingredienti: strategia, resistenza, posizionamento e padronanza delle onde.

Una quota per ogni genere è riservata al Paese ospitante . Tuttavia, questi posti saranno assegnati solo se un atleta francese non otterrà la quota durante il percorso di qualificazione.

È possibile ottenere un massimo di due quote per Comitato Olimpico Nazionale (NOC) per genere, senza posti per l'Universalità.

In totale, 22 atleti per ogni genere gareggeranno nella maratona di nuoto (44 in totale). Si tratta di sei atleti in meno rispetto a Tokyo 2020 , dove 25 nuotatori avevano gareggiato in ciascuna delle gare maschili e femminili.

Il percorso di qualificazione del nuoto di fondo per Parigi 2024

I nuotatori avranno due possibilità di qualificarsi per Parigi 2024: i Campionati del mondo FINA del 2023 e del 2024.

Le quote saranno attribuite agli atleti e ai Comitati Olimpici Nazionali (NOC).

Campionati del mondo FINA del 2023 a Fukuoka, Giappone

Durante i Campionati del mondo FINA 2023 a Fukuoka, in Giappone, saranno disponibili tre quote per genere.

I primi tre classificati di entrambi i generi nella 10 km guadagneranno un invito di qualificazione per Parigi 2024. In caso di parità per la terza posizione, tutti gli atleti coinvolti riceveranno una quota.

In questa competizione, i posti quota saranno attribuiti nominalmente.

Campionati del mondo FINA del 2024 a Doha, Qatar

Ai Campionati Mondiali FINA del 2024 a Doha, in Qatar, i primi 13 classificati di entrambi i generi nella 10 km otterranno una quota per il proprio NOC.

Gli atleti che si sono qualificati ai Campionati del mondo FINA 2023 conteranno come una quota per i rispettivi NOC. Se si classificano tra i primi 13 ai Campionati del mondo FINA 2023, l'atleta successivo più in alto nel piazzamento riceverà un posto in quota per il proprio NOC.

In caso di parità per il terzo posto ai Campionati del mondo FINA 2023 con più di tre posti quota attribuiti, il numero di posti quota per i NOC durante i Campionati del mondo FINA 2024 sarà modificato di conseguenza. Ad esempio, se quattro atleti si aggiudicano una quota ai Campionati del mondo FINA 2023, ai Campionati del mondo FINA 2024 saranno disponibili solo 12 quote.

Se il Paese ospitante ha già raggiunto la propria quota ai Campionati del mondo FINA 2023 o 2024, l'atleta successivo con il miglior piazzamento ai Campionati del mondo FINA 2024 riceverà un posto quota per il proprio NOC.

Durante questa competizione, cinque posti quota per genere saranno attribuiti come parte della rappresentanza continentale. L'atleta più alto in classifica nella gara dei 10 km di ciascuno dei cinque continenti si qualificherà per un posto quota per il rispettivo NOC. Da questo punto in avanti si qualificherà un solo atleta per continente.

Nel caso in cui il Paese ospitante non ottenga una quota dopo queste due competizioni, si qualificherà automaticamente un atleta maschile e uno femminile ai Campionati del mondo FINA 2024.

