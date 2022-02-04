Знаменосцы: Вадим Шипачев, Пекин-2022 

В рамках церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине делегация ROC приняла участие в торжественном шествии по Национальному стадиону, также известному как «Птичье гнездо».

По традиции, в составе каждой делегации присутствуют знаменосцы. Флаг команды ROC пронесли конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. Представители этих видов спорта не раз несли флаг на церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

Из конькобежцев такой чести удостаивались Олег Гончаренко в 1956-м, Евгений Гришин в 1964-м и Дмитрий Дорофеев в 2006-м. Среди хоккеистов отличились Николай Сологубов (Скво-Вэлли-1960), Владислав Третьяк (Инсбрук-1976 и Сараево-1984), а также Алексей Морозов (Ванкувер-2010).

С Морозовым, предыдущим знаменосцем-хоккеистом, Шипачев не раз пересекался на льду. «Поздравляю Шипачева с назначением на такую ответственную и почетную миссию. Вадим, безусловно, заслужил право нести флаг нашей команды на открытии Олимпиады. В последние сезоны он неоднократно становился лучшим бомбардиром КХЛ, признавался самым ценным игроком сезона и стал по-настоящему главной звездой лиги», – приводит слова Морозова ТАСС.

Алексей Морозов на церемонии открытия Ванкувера-2010 Фото © 2010 Getty Images

Шипачеву 34 года. он – один из самых опытных спортсменов не только в хоккейной сборной, но и во всей олимпийской команде. Двукратный обладатель Кубка Гагарина и лучший ассистент в истории КХЛ давно и успешно представляет национальную команду на международных соревнованиях.

В коллекции нападающего есть четыре медали чемпионатов мира, включая золото с турнира 2014 года в Минске. Одна из самых важных наград – золото Пхенчхана-2018.

При этом на прошлых Олимпийских играх Вадим был игроком запаса. «В 2018 году сыграл только один матч, потому что так надо было для команды. Команда выиграла, значит, все было правильно. У меня медалька дома лежит. Хоккей – командный вид спорта. Я и на этой Олимпиаде могу один матч сыграть, если мы выиграем. Я не расстроюсь», – заявил хоккеист.

После Игр в Пхенчхане многое изменилось, и к Олимпиаде в Пекине Шипачев подошел уже в статусе лидера сборной, которому доверили роль капитана. На протяжении последних трех лет он считается одним из лучших игроков КХЛ и вполне может рассчитывать на то, что проведет на олимпийском льду достаточно времени, чтобы лично повлиять на результат сборной.

Когда-то такие задачи казались недосягаемыми. В детстве Вадим любил играть в футбол и пошел в хоккейную секцию только потому, что зимой ему было скучно. На тот момент будущий олимпийский чемпион не умел кататься на коньках и прилично отставал от сверстников. Чтобы побыстрее догнать остальных, второклассник тренировался даже дома: бросал шайбу на линолеум в коридоре и запускал ее в стенку.

Спустя 26 лет Шипачев – титулованный профессионал, который отправляется за званием двукратного олимпийского чемпиона. Роль знаменосца еще одно важное достижение в его спортивной карьере: «Это большая ответственность. Такое событие может быть один раз в жизни. Я очень доволен».

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