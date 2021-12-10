Знаменосцы: Андрей Букин, Калгари-1988

Путь к флагу

Чтобы первоклассник Андрей не проводил все свободное время во дворе, мама записала его в секцию фигурного катания ЦСКА. Позже выяснилось, что спорт необходим мальчику и в оздоровительных целях – врачи нашли шумы в сердце и советовали заниматься на свежем воздухе.

Букин раскрылся в танцах на льду. В 19 он попал в группу к Татьяне Тарасовой, которая определила его в пару к 17-летней Наталье Бестемьяновой. Спустя три года дуэт представил СССР на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде, но сделал это неудачно: лишь восьмое место.

На следующих Играх в Сараево все прошло значительно лучше: «Я остался доволен результатом: с восьмого места Лейк-Плэсида переместиться на второе в Сараево – прогресс. После выступления к нам спустился из VIP-ложи председатель Госкомспорта. Председатель нас с Наташей поздравляет, кто-то рядом говорит: «По-моему они достойны звания». Председатель с этим мнением соглашается, и тут же кто-то передает ему значки «Заслуженный мастер спорта СССР», – вспоминал Букин в книге «Пара, в которой трое».

Выступление на Олимпиаде

После олимпийского серебра фигуристов прорвало: за Играми-1984 последовали по три победы подряд на чемпионатах мира и Европы. Поэтому на Олимпиаде в Калгари выносить знамя заслуженно доверили 30-летнему Букину: «Не скрою, приятно было. Все-таки я уже считался возрастным спортсменом. Еще бы четыре года до следующих Игр не выдержал: не физически, а психологически. Но и волнительно – тоже. Знамя-то тяжелое было».

Среди выступающих в танцевальной программе Букин был самым старшим, но возраст не помешал ему и Бестемьяновой выступить лучше других. Хотя был один момент, когда олимпийское золото могло ускользнуть.

«В Калгари в произвольной программе я чуть не упала, Андрей нечеловеческим усилием меня подхватил. Это видели лишь Татьяна Анатольевна и Александр Георгиевич Горшков, который сидел в судейской коллегии. Но все было, благодаря Андрею, абсолютно чисто. Это не было ошибкой», – рассказала Бестемьянова в интервью «Радио Свобода».

Жизнь после Игр

После Олимпиады-1988 пара выиграла очередной чемпионат мира и завершила выступления на международных соревнованиях. Бестемьянова присоединилась к «Театру ледовых миниатюр», который основал ее муж Игорь Бобрин, а Букин устроился на работу в Спорткомитет.

Без фигурного катания олимпийского чемпиона хватило меньше, чем на год. Бюрократическая работа казалась скучной, поэтому Букин воссоединился с бывшей партнершей в «Театре ледовых миниатюр». С 2019 года и Букин, и Бестьямнова входят в Зал Славы мирового фигурного катания.

Знаменосцы: Владислав Третьяк, Инсбрук-1976 и Сараево-1984

Знаменосцы: Олег Гончаренко, Кортина-д’Ампеццо-1956

Знаменосцы: Николай Сологубов, Скво-Вэлли-1960

Знаменосцы: Евгений Гришин, Инсбрук-1964

Знаменосцы: Виктор Маматов, Гренобль-1968

Знаменосцы: Вячеслав Веденин, Саппоро-1972