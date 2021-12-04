Чемпионы спортивного долголетия: путь четырех олимпийских легенд к Пекину-2022

Одним из самых дефицитных качеств в карьере спортсмена, невероятно простым, но очень труднодостижимым является спортивное долголетие.

Легендарный спортсмен из Японии Нориаки Касай принял участие в восьми

Олимпийских Играх (от Альбервиля-1992 до Пхенчхана-2018). Венесуэльский саночник Вернер Хегер в возрасте 52 лет и 59 дней был самым возрастным спортсменом Турина-2006.

Всего за несколько месяцев до начала зимних Олимпийских Игр Пекина-2022 мы еще раз взглянем на те же улыбающиеся лица «туринской четверки», дебютировавшей на Олимпийских играх почти 16 лет назад.

Брэд Гушу | Керлинг | Канада

Брэд Гушу мгновенно получил статус героя в Канаде после того, как принес родине первое олимпийское золото в мужском керлинге в грандиозном противоборстве против сборной Финляндии в Турине-2006.

Пока его отец был в Италии, поддерживая сына (в незабываемой футболке «Папа Брэда»), его мать не могла присутствовать с ними на соревнованиях, потому что продолжала лечиться от рака. В невероятно мощный и эмоциональный момент Гушу позвонил своей маме сразу после победного броска снаряда прямо с катка.

Гушу не смог выиграть золото на последующих крупных национальных или международных соревнованиях после успеха в Турине, но он никогда не отказывался от своей мечты вернуться на Игры и продолжает играть в керлинг на высоком уровне, часто со своим товарищем по команде и 12-летней дочерью Хейли, которые вместе с ним соревновались на чемпионате Ньюфаундленда и Лабрадора в 2020 году в смешанном парном разряде.

Победа команды Гушу на предварительных олимпийских испытаниях в Канаде в 2006 году была неожиданной, а 30 ноября 2021 года он и его команда одержали победу в напряженном финале, снова обеспечив себе путевку на Игры.

Brad Gushue and Russ Howard Фото © 2006 Getty Images

Арианна Фонтана | Шорт-трек | Италия

Дебют Арианны Фонтаны на зимних Олимпийских играх был отмечен бронзовой медалью в эстафете на 3000 метров в Турине; эта бронза сделала ее самой молодой медалисткой Италии на зимних Играх в возрасте 15 лет и 314 дней. С тех пор она завоевала еще семь медалей (включая долгожданное золото в Пхенчхане-2018), поднимаясь на подиум всех Олимпиад, в которых участвовала.

Она была выбрана знаменосцем Италии на церемонии закрытия Сочи-2014 и церемонии открытия Олимпийских игр Пхенчхана-2018.

«В Турине 2006 года мне было еще 15, так что я была ребенком», — вспоминает Фонтана. «Честно говоря, я осознала, что произошло, только позже. Когда я была в Турине, мне очень понравилась Олимпийская деревня. Я пыталась разговаривать с другими спортсменами, даже из других стран, хотя в то время я еще не знала английский. Но мне было любопытно, и я действительно хотела насладиться моментом».

31-летняя спортсменка находится в отличной форме перед Пекином-2022, в текущем сезоне она семь раз поднималась на пьедестал Кубка мира (Фонтана в данный момент занимает первое место в категории 500 м после четырех этапов).

Arianna Fontana of Italy and teammate celebrate after winning the bronze medal Фото © 2006 Getty Images

Шон Уайт | Сноуборд | США

Шон Уайт приехал в Турин в 2006 году, когда ему было 20 лет, пропустив квалификационный отбор в Солт-Лейк-Сити-2002. Обладая уникальной внешностью, подчеркнутой его характерными рыжими волосами, Уайт быстро получил прозвище «Летающий Помидор».

Юноша был фаворитом соревнований по слоупстайлу, и не без оснований: Уайт завоевал восемь медалей на зимних X Games и отличился тем, что стал первым спортсменом, выигравшим медаль и зимних, и летних X Games.

Уайт действительно взял золото в Турине, а четыре года спустя успешно защитил свой олимпийский титул в Ванкувере в 2010 году.

Однако на Играх Сочи-2014 он потерпел неудачу, финишировав четвертым, и незамедлительно внес серьезные изменения в свой распорядок дня и тренировок.

Его возвращение на Игры в Пхенчхане-2018 принесло ему его третье олимпийское золото; по совпадению юбилейное 100-е для США на зимних Олимпийских играх.

Несмотря на то, что в 2021 году он не смог участвовать в нескольких соревнованиях из-за травмы колена, участие в Играх Пекина-2022 остается его приоритетом: «Я так горжусь тем, что все еще могу соревноваться на высоком уровне, и я собираюсь сделать все, что смогу на этих Играх, как я делаю каждый раз, и посмотреть, как лягут карты».

Shaun White of USA during the Snowboard training prior to the Turin 2006 Winter Olympic Games Фото © 2006 Getty Images

Камиль Стох | Прыжки с трамплина | Польша

Олимпийская карьера Стоха по прыжкам с трамплина стала удивительным сочетанием выверенности и упорства.

Путь к олимпийскому пьедесталу поляка начался в Турине, где в 18-летнем возрасте он выступил в обычном трамплине, большом трамплине и в командных соревнованиях, и финишировал 16-м, 26-м и пятым соответственно.

Стох вернулся на олимпийские трассы Ванкувера-2010, но снова не смог подняться на пьедестал во всех трех дисциплинах. Тем не менее, в Сочи-2014 он завоевал золото, как в нормальном, так и в большом трамплине, и был в шаге отбронзовой медали в командном зачете.

Он также добился успеха в Пхенчхане, завоевав свою третью золотую медаль в большом трамплине и получив бронзу в командном зачете.

Что мы можем ожидать на предстоящих Играх от спортсмена, который за свою карьеру более 100 раз поднимался на подиум Чемпионатов мира?