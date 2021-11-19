Невероятные моменты фристайла в горнолыжном спорте

Часто в горнолыжном спорте воздушные прыжки, приземления и моменты, в которых спортсмены избегают падения, выглядят так эффектно, что вы можете засомневаться, не смотрите ли фристайл.

После двух этапов Кубка мира по горнолыжному спорту зрители со всего света могли убедиться, насколько захватывающим могут быть эти соревнования.

Следующие четыре месяца – прекрасная возможность для того, чтобы стать экспертом в увлекательном зимнем виде спорта. В этом вам поможет наше объяснение различий между акробатическими дисциплинами сноуборда и фристайла. Бывает, что место вращениям на 180 градусов, умопомрачительным трюкам и невероятным спасениям находится и в горнолыжном спорте.

Ниже подборка видео, которая напомнит о том, что иногда под костюмом горнолыжника скрывается креативный, а порой безрассудный фристайлер.

Несетесь со склона на скорости почти 140 км/ч? Почему бы не сделать шпагат!

Кристиан Гедина, без сомнений, является одним из самых ярких горнолыжников, что подтверждает его эпический спуск с элементами акробатики на трассе Штрайф. Этот смельчак ехал со скоростью 137 км/ч!

Несмотря на то, что в тот день он финишировал шестым, Кристиан определенно стал героем.

Если что-то идет не так – импровизируйте! После ошибки при спуске в Стельвио в 2017 году польский спортсмен Павел Бабицкий оказался на одной лыже. Но это не остановило его. Так же, как и Боде Миллер на чемпионате мира 2005 года в Бормио, Бабицкий финишировал последним, отстав от победителя Доминика Париса из Италии на 36 секунд.

При этом он может похвастаться, что укротил неукротимую трассу в Стельвио в своем стиле. Снимаем шляпу!

Посмотрите также на Софию Годжу в прошлом сезоне во время супергиганта в Кран-Монтане. Стремясь подняться на подиум по итогам почти идеального заезда, итальянка не смогла приземлиться после потрясающего прыжка. Ей удалось избежать падения, но, к сожалению, она пропустила ворота.

В этот раз она потерпела поражение, но если вы собираетесь проиграть, то почему бы не сделать это стильно.

Валери Гренье повезло больше, чем Годже. Канадская лыжница, участвовавшая в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, практически упала, но умудрилась удержать равновесие и продолжить гонку на озере Луиз.

После вращения на 360 градусов первым делом проверьте колени

В прошлом феврале на чемпионате мира по горнолыжному спорту Максанс Музатон умудрился удержаться на своих лыжах после того, как его развернуло на 360 градусов.

Дело не только в падениях

Единственный способ завершить эту подборку, наполненную адреналином, показать самую экстремальную ситуацию – падение. Однако иногда они становятся частью историй со счастливым концом, когда лыжникам все-таки удается добиться победы.

Херман Майер завоевал олимпийское золото Нагано через три дня после падения, а 17-летняя Лара Гут впервые в карьере поднялась на подиум после столкновения на последних метрах дистанции.

Смотрите ниже невероятное выступление Гут в скоростном спуске в Санкт-Морице в 2008 году.

И последнее, но не по значению – победы Херминатора в супергиганте и гигантском слаломе после невероятного падения в скоростном спуске на Олимпиаде-1998 в Нагано.