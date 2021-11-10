В чем разница между слоупстайлом, хафпайпом и биг-эйром?

Сноуборд и лыжный фристайл будут представлены на зимних Олимпийских играх в Пекине семью разными дисциплинами. Но в этом тексте мы сконцентрируемся только на хафпайпе, слоупстайле и биг-эйре, так как эти виды входят в программу как сноуборда, так и фристайла.

Слоупстайл Фото © 2018 Getty Images

Трюки в слоупстайле, хафпайпе и биг-эйре не оцениваются по отдельности, как в спортивной гимнастике или фигурном катании. Оценки отражают общее впечатление от выступления. Судьи уделяют внимание таким деталям, как чистый взлет, контролируемая траектория полета, приземление, оригинальность и качество трюков.

Слоупстайл

В слоупсетайле выполняются трюки и прыжки на трассе с наклоном при помощи многочисленных рамп и трамплинов. Вы могли видеть нечто похожее на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио во время соревнований скейтбордистов.

В верхней части трассы расположены перила, похожие на металлические поручни, за которые держатся при спуске по лестнице. В нижней части трассы находятся три большие рампы, на которых спортсмены спрыгивают с вершины и выполняют ряд трюков.

Важно удачно завершить прыжок на последней рампе, чтобы не испортить впечатление судей от проделанной работы.

Дебют на Олимпиаде: Сочи-2014

Действующие олимпийские чемпионы:

– женский слоупстайл, фристайл: Сара Хеффлин, Швейцария

– мужской слоупстайл, фристайл: Эйстейн Бротен, Норвегия

– женский слоупстайл, сноуборд: Джейми Андерсон, США

– мужской слоупстайл, сноуборд: Редмонд Джерард, США

Хафпайп

В хафпайпе лыжники и сноубордисты выполняют множество трюков один за другим на высоте 6,7 м. Однако главное, не только выполнить сложные сальто и вращения, но и идеально приземлиться, так как каждое приземление ведет непосредственно к следующему сальто несколько секунд спустя.

Главная звезда в соревнованиях по сноуборду среди мужчин – Шон Уайт. Пекин-2022 станет пятой Олимпиадой для этого спортсмена из США. На трех из предыдущих четырех Игр, Уайт завоевывал золото в этих соревнованиях. Лишь в Сочи-2014 произошел «провал» – четвертое место.

В женском сноуборде главенствует американка Хлоя Ким. На счету 21-летней спортсменки только золотые медали, включая олимпийский титул на дебютных для нее Играх в Пхенчхане 2018 года. Она также завоевала два золота на юношеских Олимпийских играх 2016 года в Лиллехаммере (Норвегия), две золотые медали чемпионата мира и шесть титулов X Games.

Что касается фристайла, то в мужском слоупстайле также доминирует спортсмен из Соединенных Штатов. Дэвид Уайз выиграл золото в хафпайпе в Сочи 2014 и Пхенчхане-2018. На Играх в Пекине он постарается завоевать звание трехкратного олимпийского чемпиона.

Американское господство в хафпайпе удалось нарушить канадке Кэсси Шарп. Эта фристайлистка выиграла золотую медаль женских соревнований на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Дебют на Олимпиаде:

– сноуборд: Нагано-1998

– фристайл: Сочи-2014

Действующие олимпийские чемпионы:

– женский хафпайп, сноуборд: Хлоя Ким, США

– мужской хафпайп, сноуборд: Шон Уайт, США

– женский хафпайп, фристайл: Кэсси Шарп, Канада

– мужской хафпайп, фристайл, Дэвид Уайз, США

Биг-эйр

Снежный вихрь, летающие лыжи/сноуборды и мешковатая одежда – все это неотъемлемые атрибуты биг-эйра. Спортсмены взлетают в воздух с круто наклоненной рампы и выполняют в полете максимально возможное количество трюков.

Если прыгуны с трамплина, взлетают и стараются оставаться в одном положении, то представители биг-эйра используют время полета для сальто и вращений. Захват доски или лыж в середине сальто добавляет сложности, а приземление серьезно влияет на оценки судей.

Дебют на Олимпиаде:

– сноуборд: Пхенчхан-2018

– фристайл: Пекин-2022

Действующие олимпийские чемпионы:

– женский биг-эйр, сноуборд: Анна Гассер, Австрия

– мужской биг-эйр, сноуборд: Себастьен Тутан, Канада

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля 2022 года. Соревнования по сноуборду пройдут с 5 по 15 февраля, по фристайлу – с 3 по 19 февраля (при благоприятных погодных условиях).

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