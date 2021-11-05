Легенды объясняют: Келли Кларк помогает разобраться в сноубординге

Легендарная сноубордистка стала первой женщиной, которая сделала вращение на 1080 градусов на соревнованиях. За свою карьеру она выиграла две награды ESPY (престижные Премии ежегодных высоких достижений в спорте). После домашней Олимпиады Кларк вернулась в родной город в Вермонте настоящим героем: когда она выиграла золото в 2002 году, горожане покрасили снегоуборочную машину в золотой цвет. Оставив большой спорт, она создала фонд Келли Кларк, который предоставляет стипендии молодым сноубордистам, и опубликовала автобиографию «Вдохновленная». Кларк рассказала Olympics.com о красоте сноубординга, основных моментах карьеры и мыслях о сноубординге в Пекине-2022.

Части интервью были отредактированы в целях краткости и ясности материала.

Келли Кларк на Олимпиаде в Сочи-2014 Фото © 2014 Getty Images

Как вы открыли для себя сноубординг и с чего началась ваша любовь к этому виду спорта? Почему вы решили стать профессиональной спортсменкой?

Я начала кататься на сноуборде еще до того, как это стало круто. X Games еще не существовало, и это было задолго до того, как сноубординг стал олимпийским видом спорта. Я выросла в небольшом горном городке в Вермонте, и все детство я провела на горе. Когда я впервые увидела сноуборд, он сразу меня заинтересовал. Я пропустила столько тренировок по лыжным гонкам, что мой отец перестал за них платить, и я смогла проводить больше времени, катаясь на сноуборде на склоне. Это было захватывающе, потому что в сноубординге было место для творчества и самовыражения. Это уникальный вид спорта, за которым стоит своя культура, я думаю, что это тоже отчасти привлекло меня.

Занимаетесь ли вы сноубордингом после окончания карьеры?

Я все время на сноуборде. Я как маленький ребенок. Я все еще люблю этот спорт, наверное, так же сильно, как и в первый день, хотя прошло уже более 30 лет. Я все еще катаюсь, теперь предпочитаю не проложенную трассу, а свежевыпавший снег. Я провожу большую часть своего времени в Маммоте, поэтому, если вы хотите найти меня на склоне, там точно стоит проверить.

Если бы вам нужно было в нескольких словах объяснить кому-то, что такое сноубординг, что бы вы сказали?

Стоять боком и спускаться с горы, чем-то похоже на скейтборд и серфинг. Суть в том, чтобы получить как можно больше удовольствия.

Сноубординг за одну минуту:

• Основы: Сноубординг – это спуск по снежному склону на сноуборде. В программе Пекина-2022 будет представлено 11 видов сноубординга.

• Олимпийская история: Мужской и женский сноубординг дебютировал на Олимпийских играх в Нагано в 1998 году в соревнованиях по гигантскому слалому и хафпайпу. Дисциплина немедленно снискала успех и вернулась в Солт-Лейк-Сити четыре года спустя.

• Страны-лидеры по олимпийским медалям: США занимает лидирующие позиции в спорте с момента появления сноубординга в олимпийской программе. Всего американцы завоевали 31 медаль, из них 14 золотых. В общем медальном зачете за США следуют Швейцария и Франция.

• Лидеры по количеству медалей среди спортсменов: три первые места занимают американцы: Шон Уайт, который нацелен на свое четвертое олимпийское золото в Пекине, Джейми Андерсон (два олимпийских золота и одно серебро) и Келли Кларк с одним золотом и двумя бронзовыми медалями.

Что вы любите в сноубординге больше всего и что в нем самое сложное? Какие качества нужны, чтобы добиться успеха в сноубординге?

Я думаю, что самое лучшее в сноубординге – это то, что финишная черта всегда двигается. Спорт меняется и прогрессирует. И неважно, чего вы достигли и насколько вы в этом преуспели, всегда есть чему поучиться еще.

Сноубординг – это спорт, основанный на техническом мастерстве. В других видах спорта побеждает сильнейший и наиболее физически подготовленный спортсмен. Сноубординг – это не просто силовой спорт, хотя сила и выносливость важны. Лучший спортсмен не побеждает каждый раз только из-за технической составляющей, здесь важно сочетание внимания к деталям и техники с выносливостью.

Что для вас значит участие в Олимпийских играх?

Побывав на пяти Олимпийских играх, я могу оглянуться на свою карьеру и увидеть все этапы: насколько я выросла как сноубордист и как личность.

Назовите три самых памятных момента в вашей карьере.

Совершенно особенным опытом для меня стали мои первые Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити, всего через пять месяцев после 11 сентября. Спорт – это действительно уникальный способ объединения людей. Мне довелось выиграть первую золотую медаль для США на территории США. И в ту ночь на «Медаль-Плаза», наблюдая, как поднимается американский флаг и слушая национальный гимн, у всех окружающих глаза были на мокром месте, как и у всей страны. Для меня как сноубордистки, индивидуальной спортсменки, чувствовать дух товарищества и быть в команде США – это опыт, который я никогда не забуду.

В 2011 году я была первой женщиной, проделавшей поворот на 1080 градусов на X Games, и это был огромный шаг вперед для женщин в сноубординге. Я почувствовала, что являюсь частью чего-то большего, чем я сама.

Моя бронзовая медаль в Сочи, наверное, была одним из самых ярких моментов в карьере. Это произошло через 12 лет после того, как я стала олимпийской чемпионкой. Это моя последняя олимпийская медаль и одна из моих любимых, потому что на это ушло 12 лет крови, пота и слез. Хоть это и бронзовая медаль, и в теории, я больше должна ценить мою золотую медаль. Я знаю, как тяжело это было и что я преодолела в тот день.

Келли Кларк на домашней Олимпиаде в Солт Лейк Сити-2002

Чем можно объяснить исторический успех сборной США в сноубординге?

Как спортсмен, вы ничего не добьетесь в одиночку. Требуется целая команда людей. Команде США по сноубордингу помогают тренеры, медицинский персонал. Все люди, которые оказывают поддержку спортсмену – это огромная составляющая успеха.

В США нас учат мечтать. Американская мечта, пусть это не прозвучит слишком банально, – это свобода сказать: «Я хочу пойти и сделать это, и я верю, что смогу». Я также считаю, что это наследие того, что было достигнуто до нас.

Чего нам ждать от Пекина 2022 в сноубординге?

При нынешнем уровне катания я не думаю, что просто один крутой трюк сможет привести к победе. Я считаю, для этого нужны все составляющие: амплитуда и технические приемы. Я с нетерпением жду возможности посмотреть соревнования в этом году, я думаю, конкуренция будет очень высока.

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