Микаэла Шиффрин: «Сложно сказать, что все стало лучше»

«Я больше улыбаюсь и чувствую больше моментов, когда счастлива. Но немного сложно сказать, что все стало лучше», – говорит Olympics.com звезда горнолыжного спорта Микаэла Шиффрин.

Спустя почти два года после трагической гибели ее отца Джеффа двукратная олимпийская чемпионка все еще пытается справиться с горем.

«У меня по-прежнему бывают моменты, когда я забываю, как ходить… Я будто внезапно вернулась в 3 февраля 2020 года и это произошло только что, – продолжает она. – Это чувство никуда не ушло, и я не уверена, что оно уйдет, но ты учишься ценить хорошие моменты, а они все еще у меня есть».

Американка признает, что может рассчитывать на поддержку «некоторых невероятных людей», включая ее семью, друзей и команду.

«Самое главное за последние полтора года, что я вновь испытываю благодарность за то, что у меня есть сейчас, а не только угнетение из-за того, что я потеряла».

Шиффрин: У тебя просто есть боль

Спортивные психологи все чаще становятся теми людьми, которые помогают атлетам в достижении оптимальных результатов. Пережив потерю близкого человека, Шиффрин решила обратиться за помощью.

«Смерть отца стала для меня травмой, которую никто не видит. Тебе не нужна операция, чтобы вылечить ее, но это такая травма, которая не имеет сроков и инструкций. У тебя просто есть боль».

«Я никогда в жизни не испытывала ничего подобного. У меня были физические травмы, я перенесла несколько операций за свою карьеру, но, вы знаете, кости заживают за восемь недель, колено восстанавливается за определенное время, как и спина – хотя для последнего более неопределенный срок. Но все же у тебя есть представление, с чем имеешь дело, а это – нечто совершенно иное».

26-летняя спортсменка понимает, что восстановление требует времени.

«У тебя нет кого-то, кто мог бы дать тебе свод правил, но когда я стала разговаривать со спортивным психологом о спортивной стороне вещей, то это помогло мне установить некоторые связи… Время – единственное, что может помочь. И также нужно помнить, какой я была раньше, если это имеет смысл. Я не могу вернуться назад, но я могу помнить, что я чувствовала раньше и какая у меня была сила».

«Но думаю, что это требует немного больше усилий, чтобы вернуть внимание, ту насыщенность и своего рода огонь, которые я могу чувствовать в день гонки. И тогда мы можем как бы начать складывать эти кусочки вместе».

Шиффрин о Пекине-2022: Надеюсь, я смогу уехать с какой-то медалью

В возрасте всего 18 лет Шиффрин стала самой молодой олимпийской чемпионкой в слаломе, выиграв золото Сочи-2014.

Четыре года спустя она приехала в Пхенчхан явным фаворитом и выиграла еще две медали, включая золото в гигантском слаломе.

Как у нее обстоят дела перед Пекином-2022?

«Как человек я чувствую себя примерно так же, – говорит она. – Я кое-чему научилась за свою карьеру спортсменки. Перед этой Олимпиадой я чувствую большую осведомленность о возможностях, как хороших, так и плохих. Потому что в Сочи у меня, можно сказать, был «идеальный» олимпийский опыт. Условия тогда не были идеальными и все остальное не было полностью идеальным, но достаточно хорошим, чтобы я подумала: «Да, это просто и это всего лишь лыжная гонка».

«Затем в Южной Корее я испытала худшее, что может случиться в плане изменений в расписании, погоды, ветра… Но правда в том, что ты не можешь проводить крупнейшее событие в мире по разным зимним видам спорта в течение двух недель в одном месте и ожидать, что каждый раз все будет идеально на каждом соревновании».

«Несмотря на то, что это соревнование и мы говорим о медалях, Олимпиада существует не для этого. У всего есть абсолютно другая сторона, которая, как я думаю, гораздо важнее. Это единство и то, что мы помогаем миру почувствовать дух товарищества через спорт, что на самом деле имеет огромную силу», – Микаэла Шиффрин в интервью Olympics.com.

«Но я по-прежнему иду к цели с надеждой, что смогу уехать с какой-то медалью, с чем-то. Так это происходит у нас у спортсменов. Это действительно очень тяжело отказаться от мечты выиграть олимпийские медали и на самом деле не нужно от нее отказываться. Я думаю, что для меня важно понимать, что происходит еще много других вещей. И ты не можешь контролировать, выиграешь ли медаль. Ты только можешь контролировать, как соревнуешься. И на этом действительно все».