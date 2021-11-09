Горные лыжи. Кубок мира-2021/22: расписание, результаты, общий зачет, где смотреть

Кубок мира по горнолыжному спорту по праву считается одним из самых престижных соревнований по зимним видам спорта в мире. В сезоне 2021/22 Кубок мира продлится на протяжении пяти месяцев – с 23 октября 2021 года по 20 марта 2022 года. Француз Алекси Пинтуро и Петра Влхова из Чехии в прошлом завоевали Большие хрустальные глобусы за победы в общем зачете у мужчин и женщин соответственно. Россияне остались без призовых мест, но слаломист Александр Хорошилов показал несколько обнадеживающих результатов, да и возвращение после тяжелой травмы Павла Трихичева должно помочь команде.

В сезоне 2020/21 Пинтуро не без труда обошел Марко Одерматта, а Влхова также почти до последнего момента сражалась с Ларой Гут-Бехрами. Для Алекси и Петры это стали первые победы в общем зачете Кубка мира. Впрочем, удержать престижные титулы им будет непросто, несмотря на универсальность. К тому же конкуренция должна только увеличиться – обладатель Кубка мира 2019/20 Александр Амодт Кильде вернулся в строй после травмы, у женщин трехкратная обладательница Кубка мира Микаэла Шиффрин уже на старте сезона набрала великолепную форму. Кстати, минувшим летом Килде и Шиффрин объявили о романтических отношениях, что, возможно, только поможет им в олимпийском сезоне.

Не стоит забывать и о специалистах в отдельных дисциплинах. В частности, о мастерах скоростного спуска Беате Фойце, Доминике Парисе и Софии Годже, а также Винсенте Крихмайере, блиставшем в супергиганте. Кстати, в нынешнем сезоне в Кубке мира не будет ни одной альпийской комбинации (только на Олимпийских Играх в Пекине), да и параллельные соревнования запланированы лишь одни. Как, впрочем, и командные соревнования. Основная ставка будет сделана на четыре самые популярные дисциплины – слалом, гигантский слалом, супергигант и скоростной спуск. Кстати, непривычно поздно начнут сезон слаломисты-мужчины, только в декабре 2021-го.

Россияне в прошлом сезоне остались в тени главных горнолыжных звезд. У женщин лучшая Юлия Плешкова стала только 80-й в общем зачете, у мужчин – Александр Хорошилов из-за большого количества сходов остался только 59-м в общем зачете и 20-м в слаломном. Но трижды попал в топ-10, в том числе заняв седьмые места в Адельбодене и Шамони. Так что 37-летний слаломист по-прежнему бьется за место в элите.

Календарь Кубка мира по горнолыжному спорту смотрите здесь

Результаты этапов Кубка мира-2021/22 по мере их завершения смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по горнолыжному спорту у мужчин смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по горнолыжному спорту у женщин смотрите здесь

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