Кубок мира-2021/22 по горным лыжам: Одерматт и Шиффрин захватили лидерство

В прошлом сезоне Марко Одерматт и Микаэла Шиффрин не смогли выиграть Кубки мира по горнолыжному спорту в общем зачете, однако Кубок мира-2021/22 они начали идеально. 23 октября в Зельдене в гигантском слаломе Микаэла выиграла у женщин, а на следующий день там же Марко одержал победу у мужчин. Россияне на стартовом этапе зачетных очков не набрали, хотя были к этому очень близки.

Шиффрин опередила второго призера Лару Гут-Бехрами на 14 сотых, третьей стала действующая обладательница Кубка мира Петра Влхова. Кстати, для Микаэлы это всего лишь вторая в карьере победа в Зельдене, зато юбилейная 70-я в карьере. Вполне вероятно, что 26-летняя американка сможет замахнуться на Большой хрустальный глобус, который, напомним, выигрывала с 2016 по 2019 годы на протяжении трех сезонов подряд. Лучшая из россиянок Юлия Плешкова показала 37-й результат и не квалифицировалась в финальную попытку.

Для 24-летнего Одерматта успех в Зельдене стал первым, всего же в Кубке мира у него теперь пять побед. На 7 сотых секунды он опередил Роланда Ляйтингера, третье место – у Жана Краньеца. Действующий обладатель Кубка мира Алекси Пинтуро занял пятое место. Могли «зацепиться» за кубковые очки и горнолыжники сборной России. Иван Кузнецов был классифицирован 32-м, до попадания в топ-30 ему не хватило всего двух сотых, Александр Андриенко показал 35-й результат. Теперь в Кубке мира будет небольшая пауза, соревнования возобновятся в середине ноября.

Календарь Кубка мира по горнолыжному спорту смотрите здесь