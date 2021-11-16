Эстер Ледецкая: «Внутри я все еще чувствую себя наполовину сноубордистской, наполовину лыжницей»

Четыре года назад в Пхенчхане многогранная звезда из Чехии вошла в историю, став первой женщиной, завоевавшей золотые медали в двух разных видах спорта на зимних Играх.

Будучи еще никому неизвестным аутсайдером, она сначала обошла всех профи в горнолыжном спорте в олимпийском супергиганте, а семь дней спустя, в статусе главной фаворитки, завоевала титул чемпиона в параллельном гигантском слаломе на сноуборде.

В Пекине-2022 Эстер намерена снова выступать в обеих дисциплинах, но на этот раз соревнования по сноуборду пройдут раньше (8 февраля) – всего за три дня до ее первой лыжной гонки (11 февраля) в супергиганте, где она является действующим чемпионом.

Эстер Ледецкая на тренировке в Швейцарии Фото © 2021 Getty Images

Ледецкая признается – то, что соревнования по сноуборду будут первыми может быть преимуществом: «Я не хочу усложнять, и просто хочу получить удовольствие».

На данный момент она хочет совмещать два вида спорта, но не спрашивайте ее о точных планах на гонки оставшейся части сезона. «Это зависит от моих ощущений в определенное время сезона», – пояснила она. «Если я чувствую, что хочу кататься на сноуборде, я встаю на сноуборд, и ничто меня не остановит. И наоборот!»

26-летняя спортсменка планирует и дальше совершенствоваться в лыжном спорте: в двух последних сезонах она пять раз поднялась на пьедесталы Кубка мира, их них два раза – на высшую ступень. Но она также намерена продолжить карьеру в сноуборде после сезона, в котором участвовала всего один раз. Возможна ли победа дважды еще раз в Китае? «Я все еще могу победить трижды или даже четырежды!», – заявила она. «Есть еще много возможностей для совершенствования».

Ниже – эксклюзивное интервью с Ледецкой, частично отредактированное в целях краткости и ясности материала.

Интервью с Эстер Ледецкой: ни слова об Олимпийских играх

Olympics.com: Как вы приближаетесь к этому олимпийскому сезону?

Эстер Ледецкая: Я никогда не была из тех, кто концентрируется только на Олимпиаде. Я думаю, что это не работает ни с кем в целом (смеется) ... Я думаю, что есть много других важных гонок, поэтому стараюсь изо всех сил подготовиться к ним. И да, конечно, есть Олимпийские игры, и я с нетерпением жду их, потому что я видела склон, спуск, и это выглядит потрясающе. И еще у меня была возможность опробовать склон для сноуборда, кататься на нем тоже очень здорово.

ОС: Это правда, что вы запретили своей команде использовать слово «Олимпийские игры» перед Пхенчханом-2018?

ЭЛ: Да... у меня просто такое чувство, что я единственная подхожу так к сезону, не думая каждый день: «Ок, мы едем на Олимпиаду».

Я вижу, что не только спортсмены вокруг меня, но и многие тренеры думают об Олимпиаде каждый день. Я просто не хочу, чтобы это превращалось в «олимпийскую панику». Я просто хочу, чтобы они сосредотачивались на каждой другой гонке, а не только на одной. И это помогает мне напоминать себе, что каждый раз, когда я стою на старте, неважно, Олимпиада это, гонка FIS или что-то еще – я сделаю все, что в моих силах.

Вот почему я реагирую, когда кто-то из моей команды [говорит]: «Хорошо ... [мы] должны делать то или это, чтобы подготовиться к Олимпийским играм».

Сезон очень длинный, у нас очень много гонок, и, конечно, многое может случиться в середине этого сезона. Но мы должны быть готовы к каждой гонке и идти на все 100%. У меня это работает так. И если люди хотят быть в моей команде, для них это должно работать также!

Эстер Ледецкая в Пхенчхане Фото © 2018 Getty Images

ОС: Как бы ваша команда отнеслась к термину Игры без слова «Олимпийские»?

ЭЛ: Я не знаю, как это перевести. Это на чешском языке… Мы называли [это] «корейской дружественной гонкой» (смеется). Много друзей из разных стран, много друзей из других видов спорта. Так что это было похоже на «корейскую дружественную гонку», а теперь будет «китайская дружественная гонка».

ОС: Вы все еще планируете совмещать сноуборд и лыжи в Пекине? Какой будет ваша стратегия?

ЭЛ: Да, хотя точных планов у меня в голове нет. Я только узнала, что сноуборд будет до горных лыж, и я считаю, что это может быть преимуществом, если мы сможем использовать его правильно ... Я надеюсь, что будет достаточно времени между сноубордом и лыжами. Я действительно не смотрела!

Моим тренерам нужно знать расписание и как с ним поступить. Я не хочу усложнять. Я просто хочу получить удовольствие... сноуборд, лыжи ... посмотрим!

OС: В прошлом сезоне вы участвовали в соревнованиях по сноуборду только один раз, когда выиграли чемпионат мира по PGS в Кортина-д'Ампеццо, Италия. Почему?

ЭЛ: Я не планировала это изначально... У меня были проблемы со спиной ... Я не хотела нагружать ее слишком много, и я больше уделяла внимания лыжам.

Но я действительно работала над этим все лето и укрепила мышцы, которые не так сильно задействовала в прошлом сезоне. Так что, надеюсь, они помогут в этом сезоне больше защитить мою спину и поддержать форму в общем. Также это даст возможность без проблем переключаться с одного вида спорта на другой.

Эстер Ледецкая на швейцарском спуске Фото © 2020 Getty Images

ОС: В последние пару сезонов вы больше участвовали в лыжных гонках. Не сместился ли фокус немного в сторону одного вида спорта?

ЭЛ: Внутри я все еще чувствую себя наполовину сноубордисткой и наполовину горнолыжницей. Дело в том, что мы хотели посмотреть, какие возможности есть у меня в общем зачете по лыжным гонкам.

Так что мы хотели участвовать больше в лыжных гонках на Кубке мира, чтобы я смогла понять, смогу ли я попасть в топ-10 в [некоторых] дисциплинах или в общем зачете. Мы не знали моих возможностей, и поняли, что они неплохие. Но проблема в том, что, когда я хочу попробовать, еще труднее уложиться в график соревнований по сноуборду, потому что они проходят одновременно. И если я хочу соревноваться в обоих видах спорта, то мне придется отменить некоторые лыжные гонки, что означает, что я теряю много очков в общем рейтинге.

Например, [чтобы] бороться за кубок в горнолыжном спорте, мне действительно нужно очень стараться, нужно присутствовать на каждой возможной гонке в скоростных дисциплинах. Так что все действительно зависит от расписаний гонок на этот сезон.

Я сосредоточена на том, чтобы снова попасть на Олимпийские игры в обоих видах спорта, получить удовольствие от Игр, а потом посмотреть, как будет развиваться сезон. У меня было много вопросов о том, как я буду планировать гонки, но в большинстве случаев это зависит от моих ощущений в определенное время сезона. И если я просто чувствую, что хочу кататься на сноуборде, я встаю на сноуборд, и ничто меня не остановит.

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ОС: В прошлом сезоне вы стабильно входили в топ-10 на скоростных гонках Кубка мира. Что нужно, чтобы претендовать на кубки и медали на крупных соревнованиях?

ЭЛ: Я думаю, если проследить мою карьеру, шаг за шагом, год за годом, можно увидеть, что я улучшаюсь. Это не то, чтобы подняться на вершину и затем вернуться обратно, как с той гонкой в Южной Корее. Но если посмотреть [все результаты], я тоже совершенствуюсь в этом сезоне. Просто я была не на том уровне, чтобы взять пьедестал больше одного раза в сезоне.

Затем в следующем сезоне я [сделала] еще шаг [дальше], а затем еще и еще. Так что я уверена, что иду в правильном направлении. Хотя сейчас я намного увереннее в лыжах, и у меня гораздо больше опыта, у меня все еще [нет] опыта, которого, как я считаю, было бы достаточно для победы в каждой гонке.

Я пытаюсь достичь этого, и я все еще нарабатываю опыт с каждой тренировкой, каждым поворотом.

ОС: Как вы себя ощущаете перед Олимпиадой зная, что две золотые медали, возможно, уже были пиком вашей карьеры?

ЭЛ: Ну, есть две вещи. Во-первых, я думаю, что все еще могу победить и трижды, и четырежды. Есть еще много возможностей для совершенствования. А во-вторых, это потрясающее ощущение, что я еду на Олимпиаду уже в статусе олимпийского чемпиона и этого у меня никто не отнимет.

Мне даже не нужно заканчивать гонку, чтобы оставаться олимпийским чемпионом, что на самом деле круто. Я сделаю все возможное, чтобы закончить ее, и я сделаю все возможное, чтобы прийти первой. Я постараюсь финишировать и получить от гонки удовольствие. Но это просто хороший бонус, который уже есть у меня в кармане.

ОС: Какая у вас мантра или девиз на этот сезон?

ЭЛ: Я не очень люблю мантры, но на протяжении всей своей жизни я пытаюсь делать то, что мне нравится, и я просто хочу наслаждаться каждой гонкой. И если это произойдет в этом сезоне, и я проиграю каждый заезд, но получу удовольствие, этого будет для меня достаточно.