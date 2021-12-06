Самые часто задаваемые вопросы о Юдзуру Ханю

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю снова и снова вписывает себя в историю фигурного катания.

Победив на Олимпийских играх 2014 года в Сочи в возрасте 19 лет, японский фигурист восстановился после травмы лодыжки в сезоне 2017-18 и стал первым после Дика Баттона (1948, 1952), кому удалось защитить олимпийский титул в мужском одиночном катании.

Помимо двух золотых олимпийских медалей в его активе две победы на чемпионате мира (2014, 2017), 11 побед в серии Гран-при (в том числе в финале) и пять титулов чемпиона Японии – последний раз он выигрывал чемпионат страны в декабре 2020 года.

Что еще вам нужно знать о фигуристе, которого многие считают величайшим в истории? Читайте ниже.

Сколько лет Юдзуру Ханю?

Ханю родился 7 декабря 1994 года, в 2021 году ему исполнилось 27 лет за два месяца до зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Выиграв Олимпиаду-2014 в Сочи, он стал самым молодым чемпионом в мужском одиночном катании со времен Баттона, когда тот завоевал свой первый титул в 1948 году.

Ему было 23 года, когда в Пхенчхане в 2018 году он стал олимпийским чемпионом второй раз.

Как произносить имя Юдзуру Ханю?

Ханю – это фамилия, которая традиционно в японской культуре идет перед именем, поэтому правильно называть спортсмена Ханю Юдзуру, но в западных медиа обычно пишут и говорят Юдзуру Ханю. Произносится имя спортсмена так же, как и пишется.

Где учится Юдзуру Ханю?

Ханю потратил годы на учебу, которая часто проходила в удаленном формате, поскольку он переехал в Торонто, чтобы тренироваться у двукратного олимпийского призера Брайана Орсера. В сентябре 2020 года он получил степень в университете Васэда, где учился на факультете гуманитарных наук.

Ханю изучал цифровые данные и технологию трехмерного захвата движения на льду (включая его собственные прыжки), чтобы применить знания в своей карьере.

Кто является тренером Юдзуру Ханю?

Значительную часть своей карьеры Ханю тренировался у вышеупомянутого Орсера, с которым начал сотрудничество в 2012 году – тогда фигурист переехал из Японии в Торонто.

Также на соревнованиях Юдзуру можно часто увидеть с бывшим канадским фигуристом Гисленом Брианом, отвечающим за прыжковую технику Ханю. Трейси Уилсон – еще один член тренерского штаба клуба в Торонто.

Но большую часть времени в пандемию Ханю тренировался дома в Японии самостоятельно. «Я занимался сам без тренера каждый день», – сказал Ханю в декабре 2020 года на чемпионате Японии.

«Было действительно трудно заботиться о себе. Я старался насколько это возможно избегать контактов со всеми кроме своей семьи. И я почти не выходил на улицу».

Кто является хореографом Юдзуру Ханю?

Ханю на протяжении карьеры работал с разными хореографами, включая Абе Нананми, у которой он тренировался до 2012 года.

С сезона 2014-15 он стал сотрудничать с бронзовым призером Турина-2006 Джеффри Баттлом, который помогал ему с короткой программой, а над произвольной программой Ханю работал вместе с трехкратной участницей Олимпийских игр в танцах на льду Ше-Линн Бурн.

Как Юдзуру Ханю тренируется?

C 2012 года Ханю базируется в Торонто, где тренируется у Брайана Орсера, который также был наставником двукратного чемпиона мира и бронзового олимпийского призера из Испании Хавьера Фернандеса.

Но после начала пандемии в марте 2020 года Ханю был вынужден вернуться в Японию, где в основном тренируется самостоятельно. Орсер помогает ему по видеозвонкам, а также Юдзуру отправляет тренеру видео, чтобы получить обратную связь.

Какие коньки использует Юдзуру Ханю?

C 2011 года Ханю катается в коньках бренда Edea. На сайте компании говорится, что его любимая модель называется «Piano».

Какой у Юдзуру Ханю Instagram?

Вопрос с подвохом! На самом деле у Ханю нет Instagram или каких-либо других публичных аккаунтов в социальных сетях.

Сколько мировых рекордов побил Юдзуру Ханю?

Много! За свою карьеру Ханю устанавливал мировой рекорд 19 раз, хотя в последнем олимпийском цикле (с 2018 года) система оценок изменилась, что привело к более высоким баллам.

В настоящее время Ханю – обладатель самой высокой оценки за короткую программу – 111,82 балла, которую он получил на чемпионате четырех континентов в феврале 2020 года.

В Сочи в 2014 году он набрал 101,45 балла и стал первым фигуристом, получившим трехзначную оценку за короткую программу.

Будет ли Юдзуру Ханю выступать на Олимпиаде-2022 в Пекине?

Он хочет быть там. Японская федерация фигурного катания назовет состав сборной в Пекине после национального чемпионата, который состоится 22-26 декабря в Сайтаме.

Ханю – фаворит на попадание в команду. Также на участие в Олимпийских играх претендуют серебряный призер Пхенхчана-2018 Шома Уно и действующий серебряный призер чемпионата мира Юма Кагияма.

Чемпионат Японии является обязательным квалификационным стартом на пути к Играм в Пекине. При этом национальная федерация может сделать исключение для фигуристов с выдающимися достижениями, например, для Ханю.

Травмирован ли Юдзуру Ханю?

Ханю получил травму правой лодыжки и был вынужден сняться с этапов серии Гран-при в Японии и в России.

Эта травма похожа на ту, которую он получил в олимпийском сезоне 2017-18.

Когда Ханю снимался с NHK Trophy, то сказал, что хочет вернуться на лед как можно быстрее: «Я упал один раз и получил травму. Я очень разочарован. Думаю, что я хорошо тренировался до этого момента и вложил много в эту работу. Я надеюсь извлечь урок из этой травмы и сосредоточиться на тех вещах, которые я в силах сделать».

Делал ли Юдзуру Ханю четверной аксель?

Ни один фигурист, включая Ханю, пока не исполнял успешно четверной аксель на соревнованиях. Тем не менее, японский спортсмен в последние сезоны ставит себе задачу исполнить этот прыжок и постоянно работает над ним на тренировках.

На тренировке в финале Гран-при в 2019 году Ханю сделал несколько попыток сделать четверной аксель, но не смог успешно приземлить прыжок.

«Моя самая большая надежда – чисто исполнить четверной аксель на NHK Trophy», – сказал Ханю японскому телевидению в ноябре 2021 года.

Почему Юдзуру Ханю дарят Винни Пухов?

Ни одно выступление Ханю не обходится без «дождя из Винни Пухов». Поклонники фигуриста традиционно забрасывают лед желтыми плюшевыми медведями после того, как в 2010 году заметили, что Ханю использует чехол для салфеток в виде Винна Пуха.

После соревнований спортсмен дарит игрушки местным детям. Хотя после Олимпийских игр 2018 года он сказал, что сохранил несколько Пухов на память об олимпийском моменте (смотрите видео выше).