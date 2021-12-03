Знаменосцы: Владислав Третьяк, Инсбрук-1976 и Сараево-1984

Путь к флагу

Первый серьезный турнир в карьере Владислава Третьяка случился в 15 лет. В конце декабря 1967 года воспитанник ЦСКА отправился на чемпионат Европы среди хоккеистов до 19 лет. На международном турнире в Финляндии девятиклассник был вторым вратарем сборной СССР. «Выступление было признано неудачным: мы заняли второе место, а ведь взрослая сборная уже успела приучить всех только к победам! Любое другое место, кроме первого, расценивалось как неудача», – вспоминал Третьяк в книге «Легенда №20».

Владислав Третьяк и Евгений Паладьев во время матча Суперсерии-1972

В следующем году молодежный чемпионат Европы все-таки покорился юному вратарю. После значимой победы старший тренер ЦСКА Анатолий Тарасов перевел перспективного вратаря во взрослую команду и пообещал сделать его лучшим в мире. План осуществился довольно быстро: в 19 лет Третьяк выиграл золото зимних Олимпийских игр 1972 года в Саппоро в статусе основного голкипера сборной.

Выступление на Олимпиаде

На Играх-1976 в Инсбруке Третьяк стал самым молодым знаменосцем сборной СССР на зимних Олимпийских играх – хоккеисту было всего 23. При этом Владислав имел внушительную коллекцию титулов: олимпийское золото, четыре победы на чемпионатах Европы и пять – на чемпионатах мира.

Перед последним матчем олимпийской программы в Австрии сборная СССР не проиграла ни одного матча, забросила 52 шайбы, а пропустила лишь 11. В преддверии заключительной игры против Чехословакии никто не сомневался в очередном золоте, однако концовка турнира получилась напряженной: «Среди всех моих игр, проведенных на четырех Олимпиадах, особняком, конечно, стоит встреча с чехами в Инсбруке. Этот матч мне больше всех запомнился. Самый тяжелый был».

В упорной борьбе советские хоккеисты одержали победу со счетом 4:3, а Третьяк во второй раз стал олимпийским чемпионом. На Играх-1980 третьего золота подряд не случилось из-за «Чуда на льду» (проигрыш сборной СССР команде США), однако спустя четыре года Третьяк вернулся на высшую ступень пьедестала.

На Олимпиаде в Сараево он снова выносил флаг СССР на церемонии открытия: «Возможно, мне эту честь оказали потому, что больше никто из советских спортсменов, включенных в сборную-84, не участвовал в четырех играх подряд. А может быть, в этом отразилась особая психологическая установка: показать хоккеистам, как надеются на их победу. Да, медаль в отличие от лыжников, конькобежцев, фигуристов мы приносили только одну, но цена ей у болельщиков очень высока».

Жизнь после Игр

Меньше чем через год после Сараево-1984 вратарь сыграл последний матч в карьере. На тот момент ему было 32 года – не критичный возраст для вратаря. Третьяк аргументировал ранний уход желанием больше времени уделять семье, однако долго без хоккея не протянул.

Владислав Третьяк и Ирина Роднина на церемонии открытия Сочи-2014

После завершения карьеры трехкратный олимпийский чемпион успел поработать в структуре ЦСКА, потренировать вратарей в НХЛ и съездил на две Олимпиады в составе тренерского штаба сборной России. С 2006 года Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России и будет пристально следить за выступлениями команды ОКР на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Знаменосцы: Олег Гончаренко, Кортина-д’Ампеццо-1956

Знаменосцы: Николай Сологубов, Скво-Вэлли-1960

Знаменосцы: Евгений Гришин, Инсбрук-1964

Знаменосцы: Виктор Маматов, Гренобль-1968

Знаменосцы: Вячеслав Веденин, Саппоро-1972