Знаменосцы: Вячеслав Веденин, Саппоро-1972

Путь к флагу

Будущий олимпийский чемпион рос в русской деревне послевоенного времени. Занятия в школе его привлекали не сильно – приходилось даже оставаться на второй год. Дисциплина и целеустремленность проявились уже после окончания учебы, когда Веденина взяли в секцию велоспорта.

Одаренный мощными ногами подросток довольно быстро выполнил норматив мастера спорта на шоссе и треке. Однако в 16 лет Вячеслав сменил педали на лыжные палки – потенциал парня в зимнем виде разглядел 14-кратный чемпион СССР по лыжным гонкам Василий Смирнов, который тренировал спортсменов общества «Динамо».

В советскую сборную Веденин попал только в 24 – и сразу на чемпионат мира. На турнире в Холменколлене он едва не сотворил сенсацию в гонке на 50 км. Вячеслав лидировал до 45-го километра, однако в конце забега растерял преимущество и финишировал шестым.

Спустя два года на Олимпиаде в Гренобле Веденин пробежал 50 км более удачно, завоевав серебряную медаль. А два золота на чемпионате мира 1970 года сделали его одним из сильнейших советских спортсменов в преддверии зимних Олимпийских игр в Саппоро.

Выступление на Олимпиаде

Знаменосец сборной СССР пропустил первую гонку на 15 км, чтобы сосредоточиться на любимой дистанции – тридцатке. Веденин стартовал позже остальных фаворитов и столкнулся с изменившейся погодой. Из-за повалившего снега пришлось срочно обрабатывать лыжи специальной мазью.

Корректировка сработала: Веденин привез второму месту почти минуту и стал первым олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке в истории советского лыжного спорта. Спустя шесть дней 30-летний спортсмен завоевал бронзу в забеге на 50 км и в прекрасном настроении подошел к эстафете.

Перед четвертым и заключительным этапом командной гонки, на котором бежал Веденин, сборная СССР проигрывала лидирующей Норвегии около минуты. Чтобы отыграть такой большой отрыв, Вячеслав пошел на хитрость. Перед выходом на трассу он сделал вид, что густо намазывает лыжи.

Норвежские специалисты решили повторить за советским спортсменом и попались на уловку – замыкающий сборной Норвегии Йохс Харвикен сильно потерял в скорости из-за этого маневра и уступил первую позицию команде СССР. Схожий трюк с Ведениным ранее провернул трехкратный олимпийский чемпион из Финляндии Ээро Мянтюранта.

Жизнь после Игр

После Саппоро в карьере Веденина больше не было громких побед – на смену пришли более молодые лыжники. Двукратный олимпийский чемпион отработал 12 лет главным тренером лыжной женской команды «Динамо» и воспитал двух сыновей: Андрей Веденин стал чемпионом России по биатлону, а Вячеслав Веденин-младший давал олимпийскую клятву судей на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Последние годы жизни Веденин провел в родной деревне, поселившись прямо напротив того дома, где прошло его детство.

Знаменосцы: Олег Гончаренко, Кортина-д’Ампеццо-1956

Знаменосцы: Николай Сологубов, Скво-Вэлли-1960

Знаменосцы: Евгений Гришин, Инсбрук-1964

Знаменосцы: Виктор Маматов, Гренобль-1968