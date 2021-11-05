Знаменосцы: Николай Сологубов, Скво-Вэлли-1960

Путь к флагу

Спортивная карьера Николая Сологубова началась довольно поздно – в 25 лет. Из-за Второй мировой войны в его молодости не было места стабильным занятиям хоккеем. Сначала он служил на флоте, потом попал в разведку.

За годы боевых действий Сологубов получил четыре ранения, а однажды чуть не лишился стопы. Наступив на мину, солдат чудом остался жив. Врачи хотели ампутировать ступню, но Николай протестовал против такого решения: будто знал, что впереди его ждет что-то масштабное.

После войны Сологубов зарекомендовал себя как лучший хоккейный защитник в стране. Именно он изменил в СССР традиционное представление об этом амплуа. Николай не просто отлично оборонялся, но и смело подключался к атакам, не боялся обыгрывать один в один и часто брал игру на себя.

Сологубова трижды признавали лучшим защитником чемпионатов мира. Благодаря его уверенной игре сборная СССР по хоккею завоевала золото на Олимпиаде-1956. В Кортина-д’Ампеццо Сологубов сыграл против лучших из лучших и подтвердил статус одного из сильнейших защитников планеты.

«Никогда ранее лично мне не приходилось действовать на площадке в столь головокружительном темпе. Казалось, все мы соревновались в скорости бега секундной стрелкой», – вспоминал Николай матч с канадцами в книге «Мой друг хоккей».

Выступление на Олимпиаде

На момент проведения зимних Олимпийских игр 1960 года в американском Скво-Вэлли Сологубову было 35 лет. Олимпийский чемпион был популярен не только на родине, но и в других странах. Про него даже писали в Sports Illustrated – и это во время холодной войны!

Знаменосец команды СССР выступил в Скво-Вэлли на уровне – его вновь признали лучшим защитником турнира. Хоккейная сборная на этот раз завоевала бронзовые медали, но если бы не Сологубов, могла остаться вообще ни с чем.

В то время борьба за медали проходила не в формате плей-офф, а по круговой системе, однако судьба призовых мест все равно решалась в последний день олимпийского турнира. Советские хоккеисты надеялись, что американцы победят чехов – при таком раскладе команда СССР могла рассчитывать на пьедестал.

После второго периода сборная США проигрывала со счетом 3:4, поэтому Сологубов взял ситуацию под свой контроль. В перерыве капитан советской сборной зашел в раздевалку американской команды и на языке жестов посоветовал хоккеистам воспользоваться кислородными баллонами. Трюк сработал: в третьем периоде команда США забросила шесть безответных шайб чехам, завоевав золото и подарив СССР бронзу.

«Мы играли против этих русских парней много раз в последние годы и стали настоящими друзьями. Они не говорят о коммунизме, а как и мы обсуждают хоккей и девушек», – объяснил нападающий сборной США Боб Клири в интервью ESPN.

Жизнь после Игр

Сологубов оставил хоккей в 40 – играл бы дольше, но больная стопа давала о себе знать. Кусок алюминиевой ложки, подложенный в конек для дополнительной защиты слабого места, больше не помогал.

Олимпийского чемпиона не стало в 1988-м, но память о нем будет жить еще долго. Русские защитники, забросившие больше 100 шайб за карьеру, попадают в символический клуб имени Сологубова – именно он добился такого достижения. Также Николая не покинет и международное признание: с 2004 года он входит в Зал Славы Международной федерации хоккея с шайбой.

Знаменосцы: Олег Гончаренко, Кортина-д’Ампеццо-1956