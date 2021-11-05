Хоккей. НХЛ. Остановит ли Шестеркин лучших бомбардиров лиги? «Эдмонтон» - «Рейнджерс»: чего ждать, где смотреть 

Восемь побед «Эдмонтона» в девяти матчах на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2021/22 не стали сенсацией. Похоже, команда двух лучших бомбардиров НХЛ Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля наконец-то смогла найти баланс в своем звездном составе.

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Когда речь заходит об «Эдмонтоне», то почти наверняка разговор пойдет именно об этих двух хоккеистах, которые возглавляют список лучших бомбардиров лиги. Набрав три очка (2+1) в предыдущем матче с «Нэшвиллом», Драйзайтль вышел на первое место с 20 баллами (9+11). У Макдэвида на данный момент – 19 (7+12). При этом на двоих они набрали в 9 матчах 25 очков в большинстве, а в этом сезоне они, как правило, вместе выходят на лед как раз лишь при реализации лишнего. При наличии таких бомбардиров даже не самая надежная в лиге вратарская бригада (в нее входят экс-голкипер петербургского СКА Микко Коскинен и 39-летний Майк Смит) не мешает «Эдмонтону» уверенно возглавлять таблицу Тихоокеанского дивизиона.

Для «Рейнджерс» это будет третий из четырех матчей географически очень дальней выездной серии. Команда Жерара Галлана сначала обыграла «Сиэтл», а затем в овертайме уступила «Ванкуверу», и эти три набранных очка позволяют «Рейнджерс» по-прежнему находиться в зоне плей-офф. С приходом Галлана команда заметно изменила стиль игры – бесшабашный, задорный «Рейнджерс» предыдущих сезонов остался в прошлом, и теперь действия игроков стали гораздо более ориентированы на надежную оборону и строгое соблюдение дисциплины. Сработает ли этот стиль против звезд «Эдмонтона»?

Российские игроки

В систему «Эдмонтона» входят два российских хоккеиста – вратарь Илья Коновалов и защитник Дмитрий Саморуков. Правда, сыгранных матчей в НХЛ у них нет, а Саморуков на старте сезона еще и получил травму.

В российской вратарской бригаде «Рейнджерс» Игорь Шестеркин пока явно выигрывает конкуренцию у Александра Георгиева, и после восьми проведенных встреч по главным статистическим показателям вообще входит в пятерку лучших голкиперов всей лиги. Если в Эдмонтоне на лед выйдет именно Шестеркин, то для него это будет первый в карьере матч против Макдэвида и Драйзайтля.

Артемий Панарин является самым результативным форвардом в составе «Рейнджерс» на старте сезона, набрав в 10 матчах 10 баллов (2+8). Выше него в команде по результативности лишь защитник Адам Фокс, у которого 11 очков (2+9). При этом беспокоит «показатель полезности» Панарина, который у Артемия абсолютно худший в «Рейнджерс» - «-5».

Три интересных факта

- Коннор Макдэвид набирает очки во всех сыгранных матчах. Теперь его результативная серия со старта сезона составляет уже 9 игр, и она стала четвертой в истории «Эдмонтона» (возглавляет этот список, естественно, великий Уэйн Гретцки с его уникальной серией в 51 матч с набранными очками в сезоне-1983/84).

- «Рейнджерс» на этой неделе, наконец, решил нашумевшую проблему с российским форвардом Виталием Кравцовым, отказавшимся перед сезоном отправиться в фарм-клуб. Хоккеист продолжит карьеру в челябинском «Тракторе», куда отдан на правах аренды.

- «Эдмонтон» является лучшей на данный момент командой НХЛ по игре в большинстве с удивительным показателем 46,4% (команда реализовала 13 из 28 своих попыток).

Прямая трансляция матча «Эдмонтон» - «Рейнджерс» - 6 ноября в 04:30 (время московское) на «Матч ТВ», а также на сервисах «Яндекс.Спорт» и Wink.

В Белоруссии, Украине и Казахстане трансляции матчей НХЛ - на канале Setanta.Sport

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