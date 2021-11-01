Хоккей. Овечкин – ни матча без заброшенных шайб. Главные события недели в НХЛ 

Olympics оценивает основные итоги третьей недели сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) для потенциальных кандидатов в сборную ОКР на Игры в Пекине.

Главные события недели (25-31 октября)

Игорь Шестеркин («Рейнджерс») становится первой звездой матча с «Сиэтлом» и помогает своей команде одержать вторую победу подряд, пропустив в этих матчах всего одну шайбу;

в трех матчах недели форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забрасывает четыре шайбы, и теперь на его счету 739 голов в регулярных чемпионатах НХЛ (до занимающего четвертое место в истории лиги Бретта Халла Овечкину остается всего две шайбы);

Владимир Тарасенко (Сент-Луис») делает дубль в матче с «Лос-Анджелесом») и с 9 баллами (4+5) в 7 матчах входит в число лучших бомбардиров своей команды;

форвард Андрей Свечников помогает «Каролине» добиться рекордного старта в истории команды (8 побед подряд), набирая очки в семи из этих встреч с текущим показателем 11 баллов (7+4);

Артемий Панарин («Рейнджерс») делает в матчах с «Коламбусом» и «Сиэтлом» четыре результативные передачи и набирает в сезоне уже 8 очков (1+7);

голкипер Сергей Бобровский помогает «Флориде» одержать победы над «Бостоном» и «Детройтом» и доводит свой процент отраженных бросков в сезоне до 94,4% (четвертое место в лиге, на третьем – Игорь Шестеркин);

после пропуска пяти игр в игре с «Филадельфией» в состав «Калгари» возвращается Никита Задоров, и тренер Дэррил Саттер объясняет его долгое отсутствие конкуренцией в команде;

до восьми игр доходит безголевая серия Кирилла Капризова («Миннесота»), и в этих матчах он набирает всего 6 очков (0+6);

Владислав Наместников («Детройт») в матче с «Торонто» забрасывает свою четвертую шайбу в сезоне (4+2) и становится по этому показателю вторым после Евгения Кузнецова («Вашингтон») среди российских центрфорвардов лиги;

в матче с «Калгари» Иван Проворов («Филадельфия») проводит на льду 22 минуты 40 секунд, и это его худший показатель со старта сезона;

оба матча недели защитник «Оттавы» Артем Зуб проводит с показателем полезности «+2» и вместе с лидером команды Тома Шабо уверенно становится игроком первой пары обороны.

Самые интересные матчи предстоящей недели (1–7 ноября)

5.11 2:00 «Флорида» - «Вашингтон» (сумеет ли Сергей Бобровский остановить Александра Овечкина в его погоне за рекордами?)

5.11 5:30 «Сан-Хосе» – «Сент-Луис» (в состав «Сан-Хосе» вернулся олимпийский чемпион Пхенчхана Александр Барабанов, и его команде предстоит встреча с четверкой российских форвардов «Сент-Луиса» - Владимиром Тарасенко, Иваном Барбашевым, Павлом Бучневичем и Климом Костиным)

6.11 4:30 «Эдмонтон» – «Рейнджерс» (голкиперу Игорю Шестеркину придется впервые в карьере встретиться с лучшими бомбардирами лиги последних лет Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем)

7.11 1:00 «Флорида» – «Каролина» (каждая из команд выдала на старте сезона рекордную для себя серию из восьми побед подряд, и пришло время им выяснить отношения между собой).

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