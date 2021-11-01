В моменте: путь к Пекину через соцсети олимпийцев

Про этот путь никто не может рассказать лучше, чем сами спортсмены. Olympics.com собрал для вас самые интересные посты спортсменов зимних видов спорта за предыдущую неделю.

Триумф «Скейт Канада»

Прошедший уикенд ознаменовался невероятным успехом сборной России в фигурном катании на этапе Гран-при «Скейт Канада». Россиянки заняли все призовые места. Установившая сразу два мировых рекорда в произвольной программе Камила Валиева посвятила пост в Инстаграме своим тренерам и пообещала работать дальше.

Эмоциональный пост сделала и Елизавета Туктамышева, которая взошла на пьедестал «Скейт Канада» 10 лет спустя: «Если бы кто-то мне сказал об этом тогда, в 2011, я бы не поверила!»

Шорт-трекисты и конькобежцы: открытки из Нагои и Коломны

Фигуристки получили поздравления из Японии от коллег на льду в шорт-треке. В Нагое сборной России удалось завоевать золото в смешанной эстафете на втором этапе Кубка мира. Так как этот формат дебютирует на Олимпиаде в Пекине, эта победа подогревает надежду на олимпийскую медаль. Лидер женской сборной София Просвирнова выложила фото из Японии, пообещав болельщикам работать над ошибками.

В конькобежном спорте международный сезон еще не начался. На прошедших выходных прошел отбор на чемпионате России по отдельным дистанциям в Коломне. Завоевавшая два золота Евгения Лаленкова поделилась с болельщиками фото с соревнований.

Биатлонная подготовка

Биатлонный сезон традиционно начнется гораздо позже других видов спорта: первый этап Кубка мира стартует в шведском Остерсунде в последний уикенд ноября. Эдуард Латыпов выложил видео тренировки с шиной, предвещая коллеге по команде Даниилу Серохвостову карьеру в Роскосмосе. Антон Бабиков также принял участие в космической тренировке.

Женская сборная по биатлону тем временем вернулась из продолжительного сбора в австрийском Рамзау. Лариса Куклина выложила фотографию из Санкт-Петербурга с подписью: «И пусть будет так, как должно быть!»

Скелетон, хоккей и фристайл

Лидер женской сборной по скелетону Елена Никитина выложила селфи с тестовых соревнований в Пекине. Спортсменка пошутила, что начинает новый учебный год.

У Андрея Василевского, возможно, появился новый конкурент за место в воротах: федерация хоккея вручила теннисисту Даниилу Медведеву именную форму с номером один.

Член сборной по фристайлу в ски-кроссе и победитель зимней Универсиады в Красноярске Артем Набиулин делится с болельщиками невероятными видами Альп в сторис с продолжительного сбора в Швейцарии.