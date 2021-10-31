Кубок мира по шорт-треку-2021/22. Нагоя: «Смешанное» золото сборной России

На втором этапе Кубка мира по шорт-треку-2021/22 в японском городе Нагоя сборная России, как и на первом этапе в Пекине, не осталась без победы. На сей раз Екатерина Ефременкова, Семен Елистратов, Софья Просвирнова и Павел Ситников первенствовали в финале смешанной эстафеты на 2000 метров. Напомним, что эта дисциплина на Играх-2022 дебютирует в олимпийской программе, так что успех был крайне важен и с точки зрения олимпийской квалификации.

На первом этапе в Пекине россияне в этой дисциплине не попали даже в полуфинал, что заставило их серьезно отнестись к смешанной эстафете. Свой четвертьфинал они выиграли практически в боевом составе – Ефременкова, Просвирнова, Елистратов и Константин Ивлев. В полуфинале Ефременкову заменила Елена Серегина, но это не помешало выиграть. Правда, не обошлось без доли везения – падения лидеров забега из сборной Нидерландов.

В финале все также было очень напряженно. Россияне постоянно сражались с Китаем и Венгрией за лидерство. На последних женских этапах благодаря Ефременковой и Просвирновой удалось вырваться вперед, однако за заключительные круги мужчин возникали опасения. Однако Ситников проявил себя выше всяких похвал, сумев сдержать атаки соперников, а Елистратов благодаря своему колоссальному опыту даже чуть увеличил преимущество. Пусть ему немного помогла «рубка» между Китаем и Венгрией, но на финише Семену даже не понадобилась суетиться – преимущество над серебряными призерами из Китая составило около четверти секунды, что по меркам шорт-трека весьма внушительно.

Благодаря победе сборная России поднялась в зачете смешанных эстафет на третье место, что заметно повысило ее шансы на выступление на Играх-2022 в Пекине. Как рассказал Ивлев «Матч ТВ» в победе не последнюю роль сыграл фактор удачи – так, Просвирнова «чуть не ушла с конька», то есть не упала. Но все же устояла на ногах. «Каждая медаль важна, но я очень счастлив выиграть золото в составе сборной России. Было очень круто сделать это всем вместе», - приводит слова Елистратова официальный сайт Международного союза конькобежцев.

Кроме того, россиянки могли побороться даже за победу в женской эстафете. Но в финале, который пришлось бежать сразу после смешанной эстафеты, лидеры команды выглядели уставшими. Как следствие, на всю дистанцию их не хватило – Ефременкова, Просвирнова, Серегина и Анна Вострикова стали четвертыми. А в зачете Кубка мира идут шестыми. Напомним, им также надо для участия в этом виде в Олимпийских играх надо попасть в топ-8 по итогам Кубка мира. Мужская команда выиграла финал B и заняла шестое место. В общем зачете она также стала шестой. Жаль только, что на личных дистанциях в Японии россиянам пробиться в число призеров так и не удалось – лучшим результатом осталось четвертое место Елистратова в субботу на 1500 метров. Теперь в Кубке мира наступил перерыв до середины ноября – третий этап пройдет в Дебрецене с 18 по 21 ноября.

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